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是否接種疫苗？ 調查：1/3美國成人還沒決定

編譯林育正／綜合13日電
民調顯示全美仍有三分之一的成人尚不確定是否要接種新冠疫苗。圖為人們前往紐約法拉盛花旗球場(Citi Field)的新冠疫苗大型接種點接種疫苗。(路透)
民調顯示全美仍有三分之一的成人尚不確定是否要接種新冠疫苗。圖為人們前往紐約法拉盛花旗球場(Citi Field)的新冠疫苗大型接種點接種疫苗。(路透)

根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查，目前全美仍有三分之一的成人，還不確定是否要接種新冠疫苗；不過其中部分民眾表示，仍有機會被親友說服。

公衛官員與醫學專家皆表示，大規模接種疫苗將是終結新冠肺炎疫情的關鍵，但仍有約31%的民眾表示，仍希望「觀望」疫苗在其他人身上的效果；凱瑟家庭基金會表示，若全國要大幅提升接種數量，正在觀望的民眾為「宣導的重點目標族群」，但了解他們的顧慮同樣重要。

在觀望的民眾當中，61%表示，若證實接種疫苗是最快回到正常生活的方式，將有機會被說服接種；51%認為得知數百萬人接種後安全無虞，將提升接種意願；其中也有37%民眾表示，若有較親近的朋友或家人接種，他們將更有意接種。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾預估，若要達到群體免疫，必須有70%至85%的國人接種疫苗。雖然在許多州疫苗仍有供不應求的狀況，但過去幾周，疫苗注射的效率已有提升的跡象。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)資料，過去一周全美每日接種人數接近170萬人，比再前一周的130萬多不少；華盛頓大學(University of Washington)的衛生指標與評估研究院(Institute for Health Metrics and Evaluation)預測，若在夏天前接種量持續提升，將能使逾10萬人免於染疫死亡。

研究所表示：「我們預計在6月1日前，有1億4500萬名成人接種；這樣的規模，將讓11萬4000人免於染疫死亡。」

目前在各州接種的資格稍有不同，但越來越多州開放允許有基礎病史的民眾優先接種。目前在新罕布夏、新墨西哥和密蘇里等11個州，若民眾患有特定的共病症與病史，將可登記接種。

疫苗 聯邦疾病防治中心 墨西哥

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