是否接種疫苗？ 調查：1/3美國成人還沒決定

民調顯示全美仍有三分之一的成人尚不確定是否要接種新冠疫苗。圖為人們前往紐約法拉盛花旗球場(Citi Field)的新冠疫苗大型接種點接種疫苗。(路透)

根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查,目前全美仍有三分之一的成人,還不確定是否要接種新冠疫苗 ;不過其中部分民眾表示,仍有機會被親友說服。

公衛官員與醫學專家皆表示,大規模接種疫苗將是終結新冠肺炎疫情的關鍵,但仍有約31%的民眾表示,仍希望「觀望」疫苗在其他人身上的效果;凱瑟家庭基金會表示,若全國要大幅提升接種數量,正在觀望的民眾為「宣導的重點目標族群」,但了解他們的顧慮同樣重要。

在觀望的民眾當中,61%表示,若證實接種疫苗是最快回到正常生活的方式,將有機會被說服接種;51%認為得知數百萬人接種後安全無虞,將提升接種意願;其中也有37%民眾表示,若有較親近的朋友或家人接種,他們將更有意接種。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾預估,若要達到群體免疫,必須有70%至85%的國人接種疫苗。雖然在許多州疫苗仍有供不應求的狀況,但過去幾周,疫苗注射的效率已有提升的跡象。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)資料,過去一周全美每日接種人數接近170萬人,比再前一周的130萬多不少;華盛頓大學(University of Washington)的衛生指標與評估研究院(Institute for Health Metrics and Evaluation)預測,若在夏天前接種量持續提升,將能使逾10萬人免於染疫死亡。

研究所表示:「我們預計在6月1日前,有1億4500萬名成人接種;這樣的規模,將讓11萬4000人免於染疫死亡。」

目前在各州接種的資格稍有不同,但越來越多州開放允許有基礎病史的民眾優先接種。目前在新罕布夏、新墨西哥 和密蘇里等11個州,若民眾患有特定的共病症與病史,將可登記接種。