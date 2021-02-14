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「非美公民也能打」外國人湧美搶接種 各州規定不一

編譯盧炯燊／綜合13日電
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。(美聯社)
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。(美聯社)

美國各州正加緊接種新冠疫苗工作，由於聯邦沒有只限美國人接種，結果吸引不少外國人為求一針而湧到美國，這一情況已受到關注，現時只由各州自行制定規定應對。

聯邦疾病防治中心(CDC)在宣布全美接種新冠疫苗的同時，並未說明外國人來接種的問題，因此數以千計來自加拿大、墨西哥、阿根廷等國的人來美國接種，並未違反聯邦政策，直到上周才開始通知各州，可自行決定作出規定，這樣一來各州都有不同的規則。

佛州是其中一個最受影響的州，該州衛生部門負責官員一直擔心外國來者，甚至外州民眾來搶供不應求的疫苗，現時已開始採取限制措施。

加州也公布了非當地居民的接種條件；亞利桑那州則表示，或會讓獲正式承認的「雪鳥一族」也可接種；但德州明確表明，疫苗只供應給德州居民。

外國人到來接種疫苗現象的背後，其實是反映出美國移民政策的兩極化；拜登政府表示，任何阻止1100萬無證移民接種疫苗的做法，只會讓群體免疫無法實現。

聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕...
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

國土安全部在2月初發出聲明指出，確保每個人都接種疫苗，是道義上及公共衛生方面的當務之急，因此所有人無論其身分如何，只要符合規定就可獲接種；這樣一來，也同樣吸引了外國人也湧至。

墨西哥一名著名電視主持人甚至獲佛州預約接種，之後他在推特說多謝美國給他接種，但他的炫耀惹來各方批評，指稱他卑鄙，侮辱了大多數沒有資源來美國接種的墨西哥人。

墨西哥新萊昂州(Nuevo Leon) 衛生部長表示，該州到美國旅行的人都是富人，許多甚至有私人飛機，專程飛美接種。此外，也有不少到佛州避寒的加拿大「雪鳥族」，同樣加入接種行列。

喬治華盛頓大學衛生政策教授庫恩(Leighton Ku)認為，對於當局來說，居住問題通常是棘手的，尤其一旦因此而獲得利益時，更難以在法律上解決。

他又說，相對全民接種疫苗所帶來的好處，外國居民到來接種就顯得微不足道，因此毋須過於緊張。

美國 疫苗 墨西哥

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