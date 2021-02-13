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川普「邊境擋人」政策遭扭轉 2.5萬滯墨難民將可入美聽審

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普任內的入境管制辦法，拜登政府將予撤銷。2.5萬名已申請庇護但不得入境的難民，2月19日起可分批從墨西哥入境接受審理。(Getty Images)
前總統川普任內的入境管制辦法，拜登政府將予撤銷。2.5萬名已申請庇護但不得入境的難民，2月19日起可分批從墨西哥入境接受審理。(Getty Images)

拜登政府12日宣布，2萬5000名原已在美國申請庇護但不得入境的難民，2月19日起可分批從墨西哥進入美國，由法院審理。目前約有7萬人登記俗稱「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)計畫，希望到美國尋求庇護的人，因不得入境美國而待在墨西哥。

美國官員說，獲准入境者將從三個邊境入口進入美國，其中兩個每天可處理300人，第三個人數少些，他們不能說出哪三個入境口，以免鼓動更多人湧向這些地方。

拜登就職當天，也就是元月20日，國土安全部就廢止了川普政府的入境管制辦法，有些在邊境關口要求庇護的難民，得以登記後就進入美國，等候法院通知出庭。

川普政府說，邊境擋人是不得已的措施，否則2019年已達高峰的移民潮，更無法遏止。這項政策的缺點是，被擋在墨西哥境內的人很難找到律師，美國法院通知前來應訊，也難以收到，也很容易變成各種暴力的犧牲品。拜登選前就聲明這是「惡法」，上台後立即設法改善。

國安部長梅奧卡斯說，拜登總統已明言，美國政府將建立安全、有序、人道的移民制度；剛公布的辦法，「就是改革移民政策的最新一步，凡是與我國價值觀不符的政策，都是改革的對象。」但是，他說，讓難民入境聽審，不表示其他人可任意移民到美國來。

非法入境美國絕大多數人，已根據去年3月實施的新冠病疫防治辦法，遭立即遣返，但德州和加州有些非法入境的家庭卻已獲釋，由各地慈善、人道、人權組織安頓。

白宮發言人莎奇對此表示擔憂，怕鼓勵其他人非法入境，因為「現在不是來美國的時候，我們還沒有時間設立人道、倫理的移民處理機制，這樣入境恐怕將自己置於險境。」

去年6月起，為了進一步防疫，法院就暫停審理「移民保護協議」下，應來美應訊的難民申請案件，如今，把法院通知書送到當事人手上，都成難題。國安部說，很快會公布網路登記辦法，當事人可透過網路和電話，獲知何時、何地入境，到法院聽審。沒收到這項通知的人，不要擅自到邊境關口報到。

美國 移民 拜登

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