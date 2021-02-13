川普規定再遭推翻 「拿白卡、須工作」拜登將撤銷

前總統川普任內允許各州政府對使用白卡的民眾訂定工作規定，拜登政府將予撤銷。（歐新社）

前總統川普 任內允許各州政府對使用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )的民眾訂定工作規定，拜登 政府12日啟動程序，將予撤銷；不過，拜登政府的動作並不會產生立即效應。

川普任內對使用白卡訂出工作要求後，引起民主黨陣營高度反彈，理由是導致弱勢族群失去健保。

川普任內允許各州政府要求使用白卡的低收入族群必須工作，才能繼續使用福利，這是聯邦醫療補助計畫推出以來，首次受到保守派主義影響的政策轉彎；川普任內的美國聯邦醫療服務中心局長韋瑪(Seema Verma)主張，這項措施有助於拉抬弱勢族群脫離貧窮。

拜登政府12日致函推出白卡工作規定的州政府，表示聯邦政府將取消川普任內的這項措施。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)發函的這封信中，聯邦醫療服務中心已經初步決定撤銷川普政策，州政府將有30天時間針對這項決策提出反對意見。

信中指出，目前正值疫情期間，拜登政府非常憂心，嘗試不同措施可能帶來風險，導致近期之內大量民眾失去健保。

聯邦醫療服務中心發言人12日表示，美國處於多個世代以來最嚴重的公共衛生危機，使用聯邦醫療補助計畫的民眾更需要擁有健保。

華盛頓郵報分析，拜登政府撤銷川普任內的白卡福利工作規定，並不會產生立即效應。

報導指出，阿肯色、肯塔基、新罕布夏州的白卡福利工作規定，先前都在訴訟中被聯邦法院連續裁定違法，其他幾州則因各自面臨法律挑戰而暫緩實施；與白卡福利工作要求有關的訴訟，其中有一起案件已上訴到最高法院，口頭辯論庭訊日期排在今年3月。

知情人士指出，衛生部將公布一份有關川普政府限制低收入民眾取得健保的研究分析報告，這項研究是由哈佛大學衛生政策學者索莫斯(Ben Sommers)主持。

索莫斯過去曾發表聯邦醫療補助計畫工作規定負面影響研究報告，他已於今年元月加入衛生部，出任衛生部主管政策與計畫副助理部長。