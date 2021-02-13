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1400元紓困金等法案 眾院民主黨拚月底過關

記者顏伶如／綜合報導

民主黨主導的多個眾院委員會已陸續通過紓困法案條文，目標是在月底之前讓包裹法案通過全院表決；法案內容包括發給絕大多數美國民眾1400元紓困金支票、失業津貼計畫補助期限展延到今年8月底，並為未成年孩童提供每人每年最多3600元的兒童紓困金。

民主黨接下來必須克服的障礙則是，排除預算協調規則的技術問題，消除某些案條文引發的質疑，讓法案送交參院審議。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee) 11日晚間獲致重大進展，紓困法案核心內容終於拍板定案。法案條文包括個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下民眾，將發予1400元紓困支票、延長失業補助，以及發放兒童紓困金。

個人年收入超過10萬元或家庭年收入超過20萬元，將不符合領取紓困支票的資格；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)11日表示，發放紓困支票的年收入資格架構，大致符合參院民主黨團支持的目標。

聯邦政府目前為失業勞工發放每周300元額外失業補助，眾院歲出入委員會通過條文中，除了將補助金額調高為每周400元，也將期限延到今年8月29日；6歲以下兒童每人每年可領3600元兒童紓困金，6歲以上、18歲以下兒童每年每人則可領3000元兒童紓困金。

眾院教育暨勞工委員會、金融服務委員會、運輸委員會、小型企業委員會等，則各自通過紓困法案中的相關條文。

民主黨運用預算協調程序，讓法案條文在沒有共和黨贊成票的情況下表決通過；眾院預算委員會接下來將把各別法條彙整成為包裹法案。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)日前曾對媒體表示，紓困法案可望月底在眾院表決過關；她說，估計紓困法案在現行失業補助津貼3月14日到期之前，就能在參院表決通過並送交拜登總統簽署。

紓困金 眾院 民主黨

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