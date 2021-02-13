我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與MIT嫌犯合影曝光 警：不排除有過戀情

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

才被踢出眾院委員會 女眾議員格林被爆料：2度婚外情

記者胡玉立／綜合報導
喬州共和黨眾議員格林被踢出眾院委員會後，又被爆料有過兩次婚外情。(歐新社)
喬州共和黨眾議員格林被踢出眾院委員會後，又被爆料有過兩次婚外情。(歐新社)

喬治亞州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)因支持「匿名者Q」(QAnon)陰謀論被踢出眾院預算和教育委員會，處境四面楚歌的她11日又遭「每日郵報」(Daily Mail)爆料，指現年46歲、已婚25年的格林有過兩次婚外情；偷情對象分別是一名主張一妻多夫的密宗性專家艾維(Craig Ivey)和健身房經理特威(Justin Tway)。

每日郵報報導，他們找到艾維和特威詢問與格林的婚外情，兩人均未否認，但拒絕評論；艾維說不會做任何回應；42歲的特威則表示，「我沒興趣談論與那個女人的任何關係。和她有關的任何事都會變糟。」

格林則稱此消息是「共產黨人傳播的荒謬小報垃圾」，是再次企圖抹黑她的名聲，只因她是「民主黨社會主義議程的最大威脅」。

每日郵報報導，格林在1995年嫁給丈夫派瑞．格林(Perry Greene)，兩人育有三子；格林2012年在喬州一家健身房工作時，結識她的兩名情人。知情人士表示，當時外人以為她的婚姻已走到盡頭，但後來這對夫妻似乎決定把格林的不忠拋在腦後。

自稱曾與格林一起工作的爆料者告訴每日郵報，格林十年前在健身房工作時的婚外情關係，在她生活圈裡的人都知道，「不是祕密」。

格林以前工作的健身房老闆錢伯斯(Jim Chambers)則說：「她常和我們混在一起。我特別記得她在一個泳池派對上，躺在艾維大腿上喝啤酒。她在這方面很開放。我們都認為她的婚姻破裂了。」錢伯斯說，「但後來我帶兒子參加她兒子的生日聚會，她和丈夫之間似乎完全正常，即使他們有些冷淡。」

格林自稱是「堅強的保守基督徒」，計畫將自己的「家庭價值觀」帶到華府。她因支持陰謀論團體「匿名者Q」而受抨擊。該團體聲稱前總統川普是上帝派來的，目的是驅逐在全國販運、虐殺待兒童的民主黨人。

格林是喬州新科國會眾議員，眾院4日投票，以230票贊成對199票反對，通過將她逐出眾院教育委員會及預算委員會，理由是格林堅信陰謀論、種族歧視主義，並主張對民主黨籍國會議員施暴。

格林還認為，佛州帕克蘭高中和康乃狄克州珊迪虎克小學槍擊案是設計出來的，目的是擴大槍枝管制；她曾在街上騷擾帕克蘭倖存者霍格(David Hogg)，還質疑911恐怖攻擊的真實性。

健身 眾院 民主黨

上一則

川普規定再遭推翻 「拿白卡、須工作」拜登將撤銷

下一則

緩解供應吃緊！莫德納每瓶疫苗增量 FDA同意

延伸閱讀

被小報踢爆兩度出軌 眾議員格林反批「共產黨員抹黑」

被小報踢爆兩度出軌 眾議員格林反批「共產黨員抹黑」
連4場助攻兩位數 格林直追約柯奇紀錄

連4場助攻兩位數 格林直追約柯奇紀錄
對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球

對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球
NBA／湯普森缺陣 格林笑稱：現在只能吼其他年輕人

NBA／湯普森缺陣 格林笑稱：現在只能吼其他年輕人

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡