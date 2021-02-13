才被踢出眾院委員會 女眾議員格林被爆料：2度婚外情

喬州共和黨眾議員格林被踢出眾院委員會後，又被爆料有過兩次婚外情。(歐新社)

喬治亞州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)因支持「匿名者Q」(QAnon)陰謀論被踢出眾院 預算和教育委員會，處境四面楚歌的她11日又遭「每日郵報」(Daily Mail)爆料，指現年46歲、已婚25年的格林有過兩次婚外情；偷情對象分別是一名主張一妻多夫的密宗性專家艾維(Craig Ivey)和健身 房經理特威(Justin Tway)。

每日郵報報導，他們找到艾維和特威詢問與格林的婚外情，兩人均未否認，但拒絕評論；艾維說不會做任何回應；42歲的特威則表示，「我沒興趣談論與那個女人的任何關係。和她有關的任何事都會變糟。」

格林則稱此消息是「共產黨人傳播的荒謬小報垃圾」，是再次企圖抹黑她的名聲，只因她是「民主黨 社會主義議程的最大威脅」。

每日郵報報導，格林在1995年嫁給丈夫派瑞．格林(Perry Greene)，兩人育有三子；格林2012年在喬州一家健身房工作時，結識她的兩名情人。知情人士表示，當時外人以為她的婚姻已走到盡頭，但後來這對夫妻似乎決定把格林的不忠拋在腦後。

自稱曾與格林一起工作的爆料者告訴每日郵報，格林十年前在健身房工作時的婚外情關係，在她生活圈裡的人都知道，「不是祕密」。

格林以前工作的健身房老闆錢伯斯(Jim Chambers)則說：「她常和我們混在一起。我特別記得她在一個泳池派對上，躺在艾維大腿上喝啤酒。她在這方面很開放。我們都認為她的婚姻破裂了。」錢伯斯說，「但後來我帶兒子參加她兒子的生日聚會，她和丈夫之間似乎完全正常，即使他們有些冷淡。」

格林自稱是「堅強的保守基督徒」，計畫將自己的「家庭價值觀」帶到華府。她因支持陰謀論團體「匿名者Q」而受抨擊。該團體聲稱前總統川普是上帝派來的，目的是驅逐在全國販運、虐殺待兒童的民主黨人。

格林是喬州新科國會眾議員，眾院4日投票，以230票贊成對199票反對，通過將她逐出眾院教育委員會及預算委員會，理由是格林堅信陰謀論、種族歧視主義，並主張對民主黨籍國會議員施暴。

格林還認為，佛州帕克蘭高中和康乃狄克州珊迪虎克小學槍擊案是設計出來的，目的是擴大槍枝管制；她曾在街上騷擾帕克蘭倖存者霍格(David Hogg)，還質疑911恐怖攻擊的真實性。