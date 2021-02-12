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拜登復學計畫縮水 遭嘲目標太低早已達陣

編譯郭宣含林梅婕／綜合11日電

拜登總統在疫情間的復學計畫倒退，他去年12月暗示要在上任百日內開放半數學校，1月新目標則縮減至僅限於八年級學校，而且一周至少到校上課一天，引發不少批評；白宮11日則出面澄清，拜登政府的目標仍是讓學校全面開放，但將參考更多專家及聯邦疾病防治中心(CDC)的建議來實踐目標。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)11日表示，拜登的期望是在安全的情況下盡快恢復一周五天親自授課，不過她並沒有說明政府將如何達成目標以及計畫時程等細節，只稱會針對CDC在12日將提出的開學建議再做決定。

莎奇在11日的白宮記者會上說：「我可以向所有正在聆聽的家長保證，拜登的目標、他的承諾是確保學校一周開放五天，這是他希望達成的目標，而我們也會根據科學的建議朝這個方向前進。」

拜登最先在去年12月承諾，他上任百日內將重新開放「國內多數學校」，但他1月表示，該目標僅限於八年級學校；本周白宮也曾表示，只要學校每周至少親自授課一天，就會列入考慮開放的行列，但有人認為目標太低，現階段可能早已達成。

莎奇曾表示，拜登的計畫是在上任百日內讓多數學校復學，也就是超越50%，希望一周至少能在教室內上一次課。

不過共和黨人批評此目標門檻太低，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)稱無法接受該目標，他說學校現已為開放做好準備；曾任老師的眾議員薇姬．哈茲勒(Vicky Hartzler，密蘇里州)表示，這項目標遠低於學生需求，僅有51%學校一周上一天課算不上「成功」。

照拜登最初說法，他似乎要讓全國逾13萬間學校的半數復學，但如今縮限至八年級學校的話，就剩下約9萬間高中以下的學校。

批評人士指出，拜登政府將目標調整太低，說不定早就已經達成；根據追蹤復學計畫的數據服務公司Burbio最近回報，58%的高中12年級學生已經在某種程度上到校學習。

拜登 白宮 共和黨

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