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全美疫苗配送6830萬劑 已接種4640萬劑

編譯林育正/綜合11日電
全美已配送超過6830萬劑疫苗，接種4640萬劑，各州目前也加快腳步，為高風險族群和65歲以上的老人接種。(美聯社)
全美已配送超過6830萬劑疫苗，接種4640萬劑，各州目前也加快腳步，為高風險族群和65歲以上的老人接種。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，全美已配送超過6830萬劑疫苗，接種4640萬劑，各州目前也加快腳步，為高風險族群和65歲以上的老人接種。

CDC資料顯示，截至11日已有超過3470萬人接種，約占全美人口的10%；其中有1118萬餘人已接種第二劑，約占3%，其中長照機構居民也一共接種534萬劑。

在過去一年多的新冠肺炎疫情中，全美47萬染疫過世的民眾中，有80%為65歲以上老人，因此針對此族群的疫苗接種作業也持續加速進行。目前已經有超過三分之一的65歲民眾，已接種第一劑疫苗。

華盛頓大學健康指標科學教授莫克達德(Ali Mokdad)說：「這數字算是好消息，代表我們朝著正確的方向前進。」他表示雖然過去有部分民眾對於疫苗的安全性存疑，但許多人看到親友接種，疑慮也就此消失。他說：「很多人看到親友接種後，相信疫苗是安全的。」

儘管如此，全美接種疫苗的比率，仍因不同地區有著不小差距。根據美聯社取得相關資料的27個州，就已占超過接種總數的50%。佛羅里達州已經有四分之三的65歲以上民眾，已接種第一劑疫苗，北卡羅來納州也有三分之二。

而在印第安納州、阿拉斯加州西維吉尼亞州，約有一半65歲以上民眾接種第一劑；路易斯安納州、科羅拉多州和猶他州則是約三分之一。不過在俄勒岡州、賓州、堪薩斯州、內布拉斯加州與馬里蘭州的接種狀況則是仍有龐大進步空間，不到20%的65歲以上民眾接種。

莫克達德說：「我們能做得更好，我等不及讓所有想接種疫苗的民眾，都能獲得接種。目前的醫療體系能正常運作，我們必須加腳步，並且把總量提升起來。」

不過目前為止，尚未有數據資料證實在65歲以上的群眾中，疫苗降低感染和死亡率，但華盛頓大學預計在未來幾周，對此展開統計研究。

疫苗 阿拉斯加州 西維吉尼亞州

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