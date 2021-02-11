邊界偷渡家庭增加…類似川普初期 移民危機再現

拜登總統在上任一周的2月2日簽署三道與移民有關的行政命令，推翻前總統川普 任內的強硬規定，包括成立任務小組，讓在美墨邊境 遭到拆散的無證移民家庭 親子團圓；然而這樣的結果是，邊境地區重現川普執政初期時的移民危機。

拜登入主白宮不足數星期，已見愈來愈多無證移民家庭越過邊境，被拘留在短期收容設施內等候處理的數字持續增加。

2018年和2019年大量無證移民湧入，設施不勝負荷，多個家庭被迫擠在一起，沒有成年人陪同到來的兒童也不得不互相照顧；現在這種情況不但重現，而且更較川普執政時期更為嚴峻，因為多了新冠疫情的肆虐，為了控制病毒，收容設施的空間大幅削減。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)上周發出聲明，指出有部分設施已到最高容納量，同時還列舉了面對的挑戰，包括新冠疫情、墨西哥法令的改變，有限的收容空間等；也因外，為獨自越境兒童而設的長期收容設施，已達到最高容納限度的80%。

儘管沒有明顯的因素，促使無證家庭及兒童大幅越境，但一些專家及維權者認為，不少人相信拜登的無證移民政策會較川普寬鬆，因而鼓勵了他們試圖非法越境。

川普任內實施的「墨西哥計畫」規定等待法官決定的無證移民，必須留在墨西哥等候，不少人已等了一年或以上，但拜登政府仍未決定這些個案，這也促使了他們索性越境。

與此同時，美國宣布停止將無證移民逐返墨西哥，尤其是接壤德州南部的塔毛利帕斯州(Tamaulipas)地區，但在執行時，有些地方照樣將無證移民遣返，使得不少人從不遣返的地方湧至，收容設施自然無法應付。

有維權組織認為，當局應加快處理程序，過去採取的「先捉拿後遣返」策略，只會激發更多無證移民試圖再進入美國。