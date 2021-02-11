我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

邊界偷渡家庭增加…類似川普初期 移民危機再現

編譯盧炯燊／綜合10日電

拜登總統在上任一周的2月2日簽署三道與移民有關的行政命令，推翻前總統川普任內的強硬規定，包括成立任務小組，讓在美墨邊境遭到拆散的無證移民家庭親子團圓；然而這樣的結果是，邊境地區重現川普執政初期時的移民危機。

拜登入主白宮不足數星期，已見愈來愈多無證移民家庭越過邊境，被拘留在短期收容設施內等候處理的數字持續增加。

2018年和2019年大量無證移民湧入，設施不勝負荷，多個家庭被迫擠在一起，沒有成年人陪同到來的兒童也不得不互相照顧；現在這種情況不但重現，而且更較川普執政時期更為嚴峻，因為多了新冠疫情的肆虐，為了控制病毒，收容設施的空間大幅削減。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)上周發出聲明，指出有部分設施已到最高容納量，同時還列舉了面對的挑戰，包括新冠疫情、墨西哥法令的改變，有限的收容空間等；也因外，為獨自越境兒童而設的長期收容設施，已達到最高容納限度的80%。

儘管沒有明顯的因素，促使無證家庭及兒童大幅越境，但一些專家及維權者認為，不少人相信拜登的無證移民政策會較川普寬鬆，因而鼓勵了他們試圖非法越境。

川普任內實施的「墨西哥計畫」規定等待法官決定的無證移民，必須留在墨西哥等候，不少人已等了一年或以上，但拜登政府仍未決定這些個案，這也促使了他們索性越境。

與此同時，美國宣布停止將無證移民逐返墨西哥，尤其是接壤德州南部的塔毛利帕斯州(Tamaulipas)地區，但在執行時，有些地方照樣將無證移民遣返，使得不少人從不遣返的地方湧至，收容設施自然無法應付。

有維權組織認為，當局應加快處理程序，過去採取的「先捉拿後遣返」策略，只會激發更多無證移民試圖再進入美國。

移民家庭 川普 美墨邊境

上一則

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

延伸閱讀

TikTok被迫出售案 拜登政府已擱置 白宮：審核中 不會有挑釁行動

TikTok被迫出售案 拜登政府已擱置 白宮：審核中 不會有挑釁行動
拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動
中國如未披露新冠訊息…是否懲罰 拜登：我想知道真相

中國如未披露新冠訊息…是否懲罰 拜登：我想知道真相
拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

2021-02-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬