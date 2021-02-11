司法部要求川普指派的56名檢察官走人 僅2人留任

司法部要求川普指派的56名檢察官去職，由巴維理指派的華府代理檢察官薛溫將會留任，繼續調查國會暴動事件。(美聯社)

司法部 一名高層官員表示，司法部9日要求前總統川普 指派的56名檢察官在2月底前遞出辭呈，為拜登 政府的新司法團隊交接鋪路，不過德拉瓦和康乃狄克州兩名調查川普政府任內敏感內容的聯邦檢察官不會受到影響。

代理司法部長威爾金森(Monty Wilkinson)致電要求德拉瓦州聯邦檢察官維斯(David Weiss)留任，繼續調查總統之子杭特．拜登(Hunter Biden)稅務案件。

司法部官員表示，由前司法部長巴維理(William Barr)指派的特別檢察官杜然(John Durham)則會繼續調查川普競選團隊是否與俄羅斯有牽扯，但杜然預計辭去康乃狄克州的聯邦檢察官職務。

拜登政府預計要求川普指派的56名檢察官辭職，司法部官員已安排好與全國檢察官通話並討論交接事宜，估計需耗時數周。

美國檢察官異動為常有之事，但也往往帶有政治色彩；川普任內首名司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)2017年突然要求歐巴馬政府的46名聯邦檢察官辭職；但這類命令偶爾也引發政治爭議，紐約南區前聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)2017年拒絕辭職，但最後仍遭革職。

在1993年柯林頓政府初期，時任司法部長的珍妮特．雷諾(Janet Reno)要求全國93名聯邦檢察官一起辭職。

司法部表示，目前美國94名檢察官中，約有三分之一辦公室已由代理人接管，拜登總統之後會再提名人選；先前由川普提名的部分檢察官已在拜登就職前辭職，現有25人暫時留任。

根據消息人士，由巴維理指派的華府代理檢察官薛溫(Michael Sherwin)也預計留任，繼續調查1月6日國會暴動事件；目前不清楚紐約東區聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)和南區代理聯邦檢察官奧黛麗．史特勞斯(Audrey Strauss)可留任多久。

拜登政府不信任川普時期指派的聯邦檢察官，因此指派司法部職業官員擔任代理司法部長，同時等待參院確認拜登的司法部長提名人加蘭德(Merrick Garland)。