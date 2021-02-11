我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

民調：1/3美國人拒打疫苗 恐難達群體免疫

記者顏伶如／綜合報導
有3300萬美國民眾已接種至少一劑疫苗，約占整體人口的10%，但民調顯示有三分之一美國民眾不願打疫苗。(美聯社)
有3300萬美國民眾已接種至少一劑疫苗，約占整體人口的10%，但民調顯示有三分之一美國民眾不願打疫苗。(美聯社)

新冠疫苗美國推出一個多月之後，美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)10日公布最新民調指出，約有三分之一美國民眾表示，「絕對不會」或「可能不會」施打新冠疫苗；公衛專家表示，倘若美國希望達到群體免疫的目標，如此現象令人氣餒。

民調報告顯示，約有67%受訪美國民眾表示，計畫接受疫苗施打或已經接種了新冠疫苗，但另外有15%受訪民眾則說，「絕對不會」施打疫苗，回答「可能不會」施打疫苗的受訪者約17%。

統計結果顯示，許多民眾對疫苗的安全及效果存疑，其中以年輕人、沒有大學學歷的民眾對於疫苗的懷疑最高，非洲裔、共和黨員也較不相信疫苗。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，美國人口必須要有70%至85%施打疫苗，才能阻止病毒繼續擴散；佛奇表示，變種病毒傳染力強，因此民眾更需盡快施打疫苗。

這項調查是在今年1月28日至2月1日之間進行，共有1055名成年民眾接受訪查。

哈佛大學傳染病學者哈納吉(William Hanage)表示，67%人口接種疫苗絕對是不夠的，「一定要有高比率的人口接種疫苗，才會看到真正的效果」。

據美國疾病防治中心(CDC)統計，約有3300萬美國民眾已經接種至少一劑疫苗，約占整體人口的10%。

疫苗 美國 民調

上一則

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

下一則

嬌生總裁：新冠病毒不斷突變 未來可能要每年打疫苗

延伸閱讀

美65歲以上接種約占 1/4 新冠突變 恐需每年打疫苗

美65歲以上接種約占 1/4 新冠突變 恐需每年打疫苗
WHO建議使用AZ疫苗！各年齡層都適用 包括65歲以上長者

WHO建議使用AZ疫苗！各年齡層都適用 包括65歲以上長者
新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約
中國：接種疫苗 入境仍需隔離

中國：接種疫苗 入境仍需隔離

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

2021-02-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬