美「總統日」拍賣 華盛頓伉儷頭髮、甘迺迪的哈佛毛衣都能買

美國首任總統華盛頓伉儷的頭髮(右為華盛頓，左為其妻)，波士頓「RR拍賣」公司正在拍賣。(美聯社)

總統日快到，現在想買個總統收藏品、一段白宮 歷史，正是時候；從華盛頓(George Washington)伉儷的頭髮、甘迺迪(John F. Kennedy)的哈佛毛衣，近300件歷任總統留下來的收藏品正交由波士頓「RR拍賣 」(RR Auction)公司拍賣，公司發言人表示，這批藏品是「向美國 最受崇敬的三軍總帥致敬。」

美聯社9日報導，目前上網拍賣的收藏品有：華盛頓伉儷的頭髮、林肯(Abraham Lincoln)遭刺殺後，第17任詹森(Andrew Johnson)頒布的全國哀悼令、第29任哈定(Warren Harding)簽字，結束美國參與第一次世界大戰時的鋼筆等等。

「RR拍賣」線上拍賣展示甘迺迪總統的深紅色哈佛大學毛衣。(美聯社)

「RR拍賣」表示，線上拍賣自11日展開到18日，其他拍品還有甘迺迪的深紅色哈佛大學毛衣、林肯與其子泰德‧林肯(Tad Lincoln)聯合簽名的照片。

其他拍品還有琳瑯滿目的總統文件及檔案，簽字的前總統有亞當斯(Quincy Adams)、門羅(James Monroe)、麥迪遜(James Madison)、范布倫(Martin Van Buren)、泰勒(Zachary Taylor)、菲爾莫爾(Millard Fillmore)、布坎南(James Buchanan)、葛蘭特(Ulysses S. Grant)、加菲爾德(James Garfield)等。

「RR拍賣」發言人葛拉夫(Mike Graff)表示，這批拍品年分由美國創建到現代都有，歷任總統帶領國家走過戰爭與承平時光。

拍賣公司表示，華盛頓伉儷的頭髮是由其侄孫女一家傳承下來的，還有證明文件。去年RR拍賣公司拍出一綹林肯的頭髮，包在一張1865年沾有血漬談他遭刺的電報裡，得價8萬1000元。

波士頓「RR拍賣」公司去年拍出一綹林肯的頭髮。(美聯社) 波士頓「RR拍賣」公司去年拍出一綹林肯的頭髮。(美聯社)

詹森下令全國哀悼林肯的總統令，日期押在1865年5月31日，文中寫道：「明天6月1日，經明令為國恥與祈禱日，以紀念前總統林肯遭到刺殺，總統辦公室及各部門當天關閉。」

哈定1921年7月2日用鋼筆簽字於通稱為「諾克斯-波特決議案」(Knox-Porter Resolution)的文件，結束美國參與一戰；文件起草人為兩位賓州共和黨國會議員諾克斯(Philander Knox)及波特(Stephen Porter)。

甘迺迪的哈佛毛衣，是哥倫比亞廣播公司(CBS)攝影記者朗恩(Herman Lang)1964年採訪甘迺迪遺孀賈桂琳(Jacqueline Kennedy)時取得，距甘迺迪在達拉斯市遭刺一年。RR拍賣指出，朗恩說自己當時覺得冷，於是賈姬的一位幕僚把那件開襟毛衣拿給他穿，事後朗恩想歸還，但獲通知說可以留下來當紀念。