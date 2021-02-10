後年啟程！4.2萬環球郵輪之旅 推出當天就賣光
美國一家郵輪公司推出2023年啟程、 4萬2000元起跳的環球180天旅遊票，一天就賣光，至少三分之一迫不急待「後疫情出遊」的訂戶，是初次光顧該公司的旅客。
邁阿密大洋洲郵輪公司(Oceania Cruises)9日說，預定2023年元月到7月的180天環球旅遊票(Around the World in 180 Days)，元月27日推出當天，就銷售一空。
公司總經理暨執行長拜因德(Bob Binder)說，客戶對這2023年出遊旅程的反應，說明了「經驗老到的旅客對深入且值得懷念的旅遊體驗，是多麼熱切期待。」
他表示：「儘管今日全球面臨諸多挑戰，旅客們顯然對未來極感樂觀，也熱切擁抱可以全球觀光旅遊的機會，藉此創造值得終身回味的記憶。」
大洋洲郵輪公司推出的2023年180天環球旅遊，可隨客戶要求，適應其上船及下船地點，延為218天，也就是7個月又一個禮拜。出發時地有二：2022年12月28日從邁阿密上船，以及2023年元月15日從舊金山登船。登上MS Insignia號郵輪的旅客，預定走訪33國96個港口，最後再返回美國，讓遊客體會完畢春夏秋冬，感到滿載而歸。
票價每人4萬1599元到4萬9999元不等。
大洋洲郵輪公司說，2022年歐洲及北美旅程的郵輪票也很熱門。它預定3月起推出「形形種種」2022年冬季到2023年的行程，9月進一步推出2023年夏季及秋季旅遊票。
該公司為因應新冠肺炎避疫措施，目前暫停營業，預定5月恢復營業。
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