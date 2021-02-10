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蔡英文拜年 首提「遇到壓力不屈服」願促兩岸對話

記者丘采薇、劉宛琳／台北報導
中華民國總統蔡英文9日召開國安高層會議，指疫情有效受控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流。（記者蘇健忠／攝影）
中華民國總統蔡英文9日召開國安高層會議，指疫情有效受控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流。（記者蘇健忠／攝影）

中華民國總統蔡英文9日召開國安高層會議後表示，拜登政府就任以來台美關係持續穩健發展，未受影響；台灣在兩岸關係的一貫立場是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」；她表示，台灣願意在對等尊嚴原則下，共同促成有意義的對話，並期待兩岸人民在疫情獲有效控制時，可逐漸恢復正常有序交流，並祝福對岸人民新春安康。

國台辦：應回到「九二共識」基礎

針對蔡英文談話，國民黨主席江啟臣解讀蔡有對對岸釋放善意；不過，國台辦的回應仍然強硬，重申蔡英文如有誠意，應回到「九二共識」的共同基礎。

蔡英文在農曆年前召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題研析，駐美代表蕭美琴也透過視訊與會；會後蔡英文針對台美關係、兩岸局勢與新冠疫苗取得發表談話。

蔡英文表示，台海的和平穩定已經從兩岸關係範疇提升到印太區域、甚至全球焦點；一年多來，中國軍機軍艦在台灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣防空識別區，皆不利於印太地區和平穩定現狀，「面對變動中的區域局勢，台灣會持續提升自身防衛力量，來因應各種新型態軍事作為挑戰。」

蔡英文說，面對兩岸關係，台灣一貫立場是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

蔡英文表示，只要北京當局有心化解對立，台灣願意在對等尊嚴原則下，共同促成有意義的對話；但兩岸關係不是台灣單方面的事情，「關鍵鑰匙在中國手上，歷史經驗已證明，對台灣文攻武嚇不會對兩岸關係有什麼幫助。」

蔡英文說，在歡慶華人世界共同傳統佳節的時候，也祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。

蔡英文也表示，拜登政府就任以來，台美關係持續穩健發展，美軍機艦近期多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度；她要求國安團隊在變動的情勢中，能掌握先機、即時且有效的反應，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

已宣布將爭取代表國民黨參選2024年總統的中廣董事長趙少康則批評蔡英文談話「口惠而實不至」，奉勸蔡政府「不能處處顯示敵意，然後再說兩岸來對話」，「不然講半天都是空的，最後只是變成吵架。」

趙少康並用十個字說明即將提出的兩岸主張：「喊一聲兄弟、保百歲平安」，希望能獲得支持。

台海和平與印太穩定 中華民國總統蔡英文9日召開國安高層會議，她表示，台海...
台海和平與印太穩定 中華民國總統蔡英文9日召開國安高層會議，她表示，台海的和平穩定已經從兩岸關係範疇提升到印太區域、甚至全球焦點。圖為美軍戰機從「羅斯福號」航艦上彈射起飛，遠處是「尼米茲」號航艦。照片於9日發布，地點是南海。（圖：摘自美國海軍官網）

蔡英文 台灣 疫情

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