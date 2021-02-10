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避疫關在家 有錢無處花 美國人狂買股票或修房

編譯周芳苑／綜合9日電

由全球企業組成的世界大型企業聯合會（The Conference Board）一份最新調查顯示，在新冠肺炎疫情下，全美許多民眾被困在家中，可支配的資金增多，卻找不到地方花，紛紛湧入股市或整修房屋。

世界大型企業聯合會2月9日公布最新一季「美國消費者動力報告」（U.S. Consumer Dynamics Report） ，2020年第四季受訪的消費者中，20%投資股票或共同基金，高於第二季的15%。（目前沒有第三季數據）

該聯合會資深研究員達爾霍夫（Denise Dahlhoff）說，在低利走勢、債務隱憂減少、以及新冠疫情限制外出導致度假與家庭娛樂支出降低下，部分美國人可支配收入增多、花錢去處卻變少，於是，可持續產生大量收益的股票越來越有吸引力。

此外，人們也把錢用來修整房屋。去年第四季增加家庭裝修費的受訪者佔24%，高於第二季的21%。

疫情爆發至今已進入第二年，花錢度假、買新衣和新技術產品的美國人愈來愈少；去年把錢用來度假的比率由第二季28%下降到第四季24%，戶外娛樂和醫療保健支出也減少。

至於儲蓄，將錢儲蓄起來的比率下降，由去年第二季49%降至第四季的43%，可能因為利率幾近於零，無法吸引人們存錢。

雖然有些人有錢沒處花，卻也有不少人辛苦度日，新冠疫情擴大了收入不平等，所謂的K形復甦讓原本就已存在的收入不平進一步惡化。

調查顯示，26%受訪者未償還信用卡和貸款等債務，雖低於去年第二季的29%，仍然偏高；此外，未將錢存入退休帳戶的比率略低於五分之一，而10%表示沒有多餘現金。

目前，全美至少有1780萬人接受失業金救濟。

世界大型企業聯合會2000多個企業會員來自55國，包括全球前500大企業過半企業。該組織發布的研究報告備受投資者關注。

疫情 美國 投資

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