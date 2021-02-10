蔡英文春節「送暖」 時機特殊 但沒有讓步

中華民國總統蔡英文9日召開國安高層會議，強調美國拜登政府就任以來台美關係持續穩健發展，疫情受有效控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序的交流。（取材自總統府flicker）

在過年前最後一個上班日，台灣蔡英文 總統召開國安高層會議，針對兩岸、台美與疫情發表談話，內容其實沒有太大的新意，但是西諺云：時機就是一切（Timing is everything），這個時機卻有特殊之處。

首先，她強調過年，「在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，我們也要在此，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定。」這是訴諸兩岸人民共同的文化傳統，也是表達出台灣當局的善意。

中共領導人往往在新曆過年時發表談話，舊曆年較少，但偶爾也有，例如江澤民就在1995年發表「江八點」對台政策，不過習近平掌權後，習近平都在除夕春節團拜發表過講話，今年應該也不例外。

如果習近平在除夕也照往例，向台灣同胞拜年，這會是兩岸四、五年來少見的良性互動，替新冠疫情受到控制後，兩岸人民正常交流，事務型協商的恢復，創造出有益的氣氛。

政治協商 蔡未從過去立場讓步

但對於政治性的協商，蔡英文總統並沒有從過去立場上讓步，「台灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，這兩句話是新的，遇到壓力不屈服，當然指的是中國 的壓力，但是「得到支持不冒進」，指的則是川普政府最後一年對台灣的強烈支持。

據了解內情的人表示，川普在與中國達成第一階段經貿協議後，就放手讓相關官員提升美台關係，尤其在選舉結束後，無論是一批批軍售、解除對台灣交往限制，或是美方高層官員來台，都達到了前所未見的程度，蔡政府對美國「盛情難卻」，但卻擔心有些作為會引發對岸的不滿，悄悄以不同理由婉拒，並且透過管道告知中國，台灣雖「得到支持不冒進」。

當然要政治性協商，中國一貫堅持台灣需重申「九二共識」，可是如果蔡英文能做，她老早在五年前就做了，台灣的確有內部的困難，中國也必須諒解，真要對話，也須做出讓步，所以她強調對話協商「不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上」。

兩岸協商 只剩今年的機會之窗

而且台灣這邊的困難，隨著時間流逝，會愈來愈嚴峻，明年台灣即將進入地方縣市長選舉，及2024年的總統選舉，蔡英文作為執政黨主席，必須考慮兩岸協商對選票的影響，時間對她不利，沒有政治上牽制的協商，只剩下今年的機會之窗。

兩岸關係的發展，當然也受限於美中關係的變化，蔡英文談話的時機，除了選在過年前，也刻意要搶在拜登與習近平可能的通話之前，拜登如果選擇在春節前後與習近平通話，也是符合中國的文化傳統。

中國的如意算盤是要拜登重申「一個中國」，承認中國對台灣的主權，可是從拜登政府上台後的種種作為聲明可知，就像蔡英文所說「台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響」。

反過來，拜登政府一再言明期待兩岸對話，而且把遲遲沒有展開的責任，似乎放在中國這邊，認為中國先設立前提條件才對話，不是站在平等基礎上的，蔡英文先講願意對話，目的也是巧妙的把美國壓力轉到習近平這邊，現在就看習如何回應了。