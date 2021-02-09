澳洲前總理：習可能傾向武統台灣 低估台抵抗力等3因素

中國可能提前在2027年完成軍隊現代化。圖為中國解放軍轟6K和殲11戰機繞經台灣海峽南部。(本報資料照片)

澳洲前總理、紐約智庫亞洲協會主席陸克文近日在期刊「外交事務」撰文指，美中關係雖不至於導致公開對抗或戰爭，但中共領導人習近平可能傾向武統台灣 ，且中方這樣的思考，低估了台灣的抵抗力、國際壓力和美國 國內政治的不可預測性。

陸克文(Kevin Rudd)為著名中國 通，在美國總統拜登政府上台後就曾倡議美中應建立「聯合戰略框架」(Joint Strategic Framework)，展開「受管控的戰略競爭」(managed strategic competition)。

拜登總統7日受訪表示，美中之間肯定會有激烈競爭，但不會以前川普總統的方式跟中國打交道，接下來在面對中國，會把重點放在國際規則上頭。

若無美支持 台投降或孤軍戰敗

陸克文也呼應了拜登「美中激烈競爭」的觀點，並認為「有管控的戰略競爭」將可降低風險。

陸克文提到，習近平的困境之一就是台灣，兩岸距離和平統一越來越遠，在一國兩制承諾下的統一承諾也隨著港版基本法實施而消失；習近平現在的策略很清楚，大幅提高在台海的軍事力量，使得華府在經評估可能敗陣的狀況下，不願意迎戰；沒有了美國的支持，習近平相信台灣要嘛投降，要嘛孤軍作戰然後輸掉。

不過，這些想法低估了三項因素，第一，占領台灣的難度；第二，中國的國際政治合法性將面臨無法承受的損害；第三，美國國內政治，美國固然掂量勝選可能，也要顧及若不為其長期支持的民主夥伴挺身而出，對華府也是一場大災難，尤其是亞洲盟友對美國的看法，他們可能不再信任美國的安全保證，倒向與中國尋求協議

他在「外交事務」(Foreign Affairs)3、4月號中，以「避免戰爭」(Short of War)為題，談如何避免美中對抗釀成災難(How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity)，這是陸克文對美中關係的最新看法。

2020年代 進入美中關鍵10年

陸克文表示，美中均會同意，兩強競爭在2020年代進入關鍵十年，這將是充滿危險的十年，增加緊張關係、加劇競爭將無可避免；但不會戰爭，兩國都會避免發生大災難，會透過管控降低競爭演變成公開衝突的風險。

陸克文提到，中國越來越穩固的經濟自信，可能超前完成軍事現代化，也會強化北京自信，採行浮動人民幣匯率，挑戰美元作為全球主要儲備貨幣的地位。

陸克文表示，北京打算在2027年之前完成軍隊現代化，比起先前的時間點又提早7年；其主要目標是，讓中國在因為台灣所引發的美中衝突中，在各種可想到的情況下均取得決定性優勢。

「在類似衝突中獲勝將使得中共領導人習近平在卸任前，實現武力統一台灣，這將是一項在黨內足以匹敵毛澤東的成就。」陸克文表示。

陸克文說，華府必須決定如何回應，而且要快；若選擇經濟脫鉤，公開對抗，世界各國都將被迫選邊站，風險只會升高。

陸克文說，華府一直以來都在討論美國該做什麼，而不思考其行動會給中國的戰略方向帶來的具體變化；外交上目光短淺的顯例，就是前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)去年7月發表的演說，當時他說「我們，這些熱愛自由的世界各國必須讓中國發生改變，包括賦予中國人民權力。」

陸克文認為，中國內部變化無法從外部影響，尤其是美國發動，幫倒忙不說盟友也不會支持，推動政權更迭已非致勝戰略；唯一能領導中國人起身對抗黨國，正是他們意識到中共治理不善的反感。

陸克文表示，龐培歐甚至強化習近平在國內的掌控力，讓習近平借外國威脅鞏固共產黨菁英分子。

陸克文表示，北京雖然認為華府在川普的領導下正在經歷結構性衰退，但中國外交機構憂心拜登政府領導的民主資本主義國家聯盟，推動經濟脫鉤，制衡中國，拜登的民主國家峰會就是第一步，也因此中國積極確保達成歐洲與亞洲等地的貿易協議。