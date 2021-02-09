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拜登才說完「不想衝突」 中回應：相互尊重、合作共贏

記者陳言喬／綜合報導
圖為時任美國副總統的拜登2013年12月到訪北京，受到中國國家主席習近平接待。(美聯社)
圖為時任美國副總統的拜登2013年12月到訪北京，受到中國國家主席習近平接待。(美聯社)

中國外交部發言人汪文斌8日針對拜登總統受訪表示美國並不想同中國發生衝突一事回應表示，中國國家主席習近平主席同拜登總統有過多次交往。中美保持各層級的溝通，有助於相互瞭解和雙邊關係的發展。

他在當天例行的記者會上還表示，中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益。雙方應相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，更好造福兩國人民和世界各國人民。

此外，中國駐美大使崔天凱日前接受美國媒體採訪時，重申中美關係重要性，在談及美對華政策時說，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式。美方需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。

崔天凱表示，每個國家都會捍衛自身價值和利益。對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和核心利益，「我們會盡一切努力去捍衛，無論別人怎麼說都不能改變這一點」。

談到中美有關合作問題時，崔天凱說，氣候變化是個全球性挑戰，關乎國際社會共同利益，不僅是中美兩國的利益。為了應對這一挑戰，中美必須在國際合作中發揮重要作用。中方歡迎美國為重新加入相關合作，但不應該拿氣候變化問題與其他問題置換。

他還說，如果中美雙方都作出正確選擇，推動中美關係走上穩定、建設性的軌道，兩國和兩國人民仍有很大空間和機會實現互利共贏，造福世界。

中國 美國 拜登

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