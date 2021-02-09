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國會報告：時薪若變15元 將少140萬工作 90萬人脫貧

編譯陳韻涵／綜合8日電
國會預算處8日公布報告指出，若調漲最低時薪至15元，將會在未來四年流失140萬個工作機會。圖為工人在加州威明頓一處就業中心求職。(Getty Images)
國會預算處8日公布報告指出，若調漲最低時薪至15元，將會在未來四年流失140萬個工作機會。圖為工人在加州威明頓一處就業中心求職。(Getty Images)

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)接掌參院預算委員會主席職務後的重大挑戰，便是在新冠紓困法案中納入在2025年前逐步調高聯邦最低時薪至15元；國會預算處(CBO)8日公布報告指出，最低時薪調漲至15元，將會在未來四年流失140萬個工作機會，但可讓約90萬人脫離貧窮。

無黨派的國會預算處報告發現，最低時薪調升會讓2021年到2023年的預算赤字增加540億元並推升通膨，導致物價上漲。

國會預算處點名「時薪不及15元的1700萬名勞工首當其衝，另外多達1000萬名薪資略高於基本薪資者也會稍受影響」。

報告指出，一旦最低時薪提高，140萬名勞工將失業，但「貧窮人口將減少90萬人」。

紐約時報分析，桑德斯的提案能否過關，不僅影響數以百萬勞工的薪資，也將協助定義民主黨利用程序策略，領導主要政策提案通過共和黨反對及更分裂參院的意願與能力。

拜登總統及民主黨高層領袖屢次表示，國會優先要務是在兩黨支持的前提下，通過拜登倡議的1兆9000億元刺激法案。

但共和黨議員已表示反對，更不滿15元基本薪資納入法案，民主黨的作法引起共和黨的強烈反彈。

民主黨希望運用「預算平衡」(budget reconciliation)的方式規避60票的門檻，這是克服批准立法障礙所需的標準，這樣一來，既不用共和黨支持也無須勞煩副總統賀錦麗投下化解僵局的一票。

參、眾兩院未來幾天將就預算法案投票，這是正式指示眾院和參院委員會起草紓困法案並啟動磋商的舉措。

桑德斯受訪時說，民主黨希望在掌握白宮及參院的優勢之下，迅速推動政策改革並通過額外的紓困計畫，若未能取得兩院對於全面立法的支持，恐怕有違選民的期待。

「若是如此，我們可能在未來兩年依舊維持『少數』地位」；桑德斯說：「我們必須謹守承諾。」

然而，共和黨人若拒絕妥協，將有礙未來的兩黨磋商，妨礙拜登呼籲團結的遠景。

民主黨版本中的最低時薪成為政黨出現極化趨勢的挑戰，可能迫使民主黨採取更爭議的策略讓最低時薪提案通關。

「最低時薪可能是最具爭議的法案內容」；桑德斯坦言：「我相信參議員對此有些疑慮，但我也有信心，拜登會盡其所能幫助勞工家庭。」

預算 民主黨 最低時薪

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