我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

疫情之下 帶薪家事和病假修法聲再起

記者胡玉立／綜合報導

前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)任內簽署的「家事及病假法」(FMLA)，允許勞工可因家事或醫療理由最多有12周「無薪假」。鑑於疫情影響勞工甚鉅，國會議員已重新提案，要求允許勞工最長可休12周「帶薪假」，以便從疾病或產後復元或照顧親人。

康乃狄克州聯邦眾議員德勞羅和紐約州聯邦參議員陸天娜5日重提「家事和醫療保險假法」草案 (Family and Medical Insurance Leave Act，簡稱「家事法」)。德勞羅說：「早在疫情危機前，就已迫切需要帶薪家事假和病假。現在這個問題因疫情變得更加嚴重，必須一次解決。」

進步派勞工倡議團體「工作下的家庭價值觀」共同創始人兼策略總監布拉沃(Ellen Bravo)表示，新冠疫情為通過家事法創造出新的緊迫感。

陸天娜2013年起每年都會在國會會期提出該法案。2019年，她與德勞羅再次提出該法；根據2019年「家事法」提案版本，固故請假者可獲66％工資，每月250元起、上限4000元，經費由工資稅0.2％資助。

自疫情開始後，兩黨對帶薪家事假和病假的支持度增加，但大多數共和黨議員反對用稅收支付帶薪假，而是偏向讓勞工支借他們的社安金儲蓄。

2019年聯邦政府公務員帶薪休假福利已有進展；那年秋天，聯邦雇員家事假擴大生效；今年1月的新措施進一步允許除生育、領養或安置養子之外的其他原因，獲得帶薪休假福利。

不過，上述帶薪家事休假政策即使在聯邦政府內也未全面普及，前總統川普任期的一些助理，上周就向政治新聞網站Politico抱怨他們沒有家事帶薪假，小孩出生時無法獲得一樣的薪資福利。

布拉沃對此表示，這個例子正顯示這項聯邦法律必須涵蓋所有勞工，帶薪休假不能僅靠雇主的政策，也不該取決於自己是否居住已制定帶薪休假法的少數幾個州。

勞工 疫情 福利

上一則

拜登才說完「不想衝突」 中回應：相互尊重、合作共贏

下一則

國會報告：時薪若變15元 將少140萬工作 90萬人脫貧

延伸閱讀

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒
調升最低工資 恐阻經濟復甦？

調升最低工資 恐阻經濟復甦？
加州新勞動法規生效 多與防疫相關

加州新勞動法規生效 多與防疫相關
新年新法上路...紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲

新年新法上路...紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲

熱門新聞

拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國