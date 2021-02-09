疫情之下 帶薪家事和病假修法聲再起

前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)任內簽署的「家事及病假法」(FMLA)，允許勞工 可因家事或醫療理由最多有12周「無薪假」。鑑於疫情 影響勞工甚鉅，國會議員已重新提案，要求允許勞工最長可休12周「帶薪假」，以便從疾病或產後復元或照顧親人。

康乃狄克州聯邦眾議員德勞羅和紐約州聯邦參議員陸天娜5日重提「家事和醫療保險假法」草案 (Family and Medical Insurance Leave Act，簡稱「家事法」)。德勞羅說：「早在疫情危機前，就已迫切需要帶薪家事假和病假。現在這個問題因疫情變得更加嚴重，必須一次解決。」

進步派勞工倡議團體「工作下的家庭價值觀」共同創始人兼策略總監布拉沃(Ellen Bravo)表示，新冠疫情為通過家事法創造出新的緊迫感。

陸天娜2013年起每年都會在國會會期提出該法案。2019年，她與德勞羅再次提出該法；根據2019年「家事法」提案版本，固故請假者可獲66％工資，每月250元起、上限4000元，經費由工資稅0.2％資助。

自疫情開始後，兩黨對帶薪家事假和病假的支持度增加，但大多數共和黨議員反對用稅收支付帶薪假，而是偏向讓勞工支借他們的社安金儲蓄。

2019年聯邦政府公務員帶薪休假福利 已有進展；那年秋天，聯邦雇員家事假擴大生效；今年1月的新措施進一步允許除生育、領養或安置養子之外的其他原因，獲得帶薪休假福利。

不過，上述帶薪家事休假政策即使在聯邦政府內也未全面普及，前總統川普任期的一些助理，上周就向政治新聞網站Politico抱怨他們沒有家事帶薪假，小孩出生時無法獲得一樣的薪資福利。

布拉沃對此表示，這個例子正顯示這項聯邦法律必須涵蓋所有勞工，帶薪休假不能僅靠雇主的政策，也不該取決於自己是否居住已制定帶薪休假法的少數幾個州。