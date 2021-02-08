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室內群聚看超級盃 專家憂再現「超級傳播者」

編譯林梅婕／綜合7日電
本屆超級盃於佛羅里達州坦帕市舉辦，防疫專家除擔心來自全國各地的球迷在現場觀賽期間相互傳染，也擔心在室內群聚觀賽的民眾可能引發集體感染。圖為7日球迷聚集球場。(Getty Images)
本屆超級盃於佛羅里達州坦帕市舉辦，防疫專家除擔心來自全國各地的球迷在現場觀賽期間相互傳染，也擔心在室內群聚觀賽的民眾可能引發集體感染。圖為7日球迷聚集球場。(Getty Images)

今年的超級盃疫情籠罩下於7日舉行，但公衛專家們擔憂，繼感恩節和聖誕假期後，這場年度盛會恐怕會是下一個出現超級傳播者的活動。

在佛羅里達州坦帕(Tampa)舉辦的本屆超級盃，專家們除了擔心來自全國各地的球迷在現場觀賽期間相互傳染，就連在室內群聚觀賽的民眾也很可能引發集體感染。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也不斷提醒民眾應避免參加超級盃相關的群聚活動，尤其是在通風不佳的場所，他在5日透過媒體接受媒體MSNBC表示：「你將會使自己和家人身陷險境，你們的家對迷你超級傳播者來說再完美不過，所以請暫時避免這些活動。」

儘管專家們耳提面命，仍有許多人不認為會再出現像1月那樣的確診風暴，舊金山加大(University of California, San Francisco)流行病傳染學家凱薩琳‧奧爾登堡(Catherine Oldenburg)指出，去年感恩節和聖誕節的旅行效應，將使更多人在這次超級盃期間的進行國內旅遊。

華盛頓大學(University of Washington)生物學系教授柏格斯壯(Carl Bergstrom)強調，室內群聚觀賽的活動將增加感染風險：「我們好不容易讓疫情稍微控制下來，我認為今年只適合和幾個家人一起在家中看比賽，也別參加超級盃派對。有2萬5000人聚在球場裡尖叫歡呼，疾病很容易就傳播出去了。」

不過最近新增確診人數開始出現逐漸下滑的趨勢，加上拜登政府加快接種疫苗的速度，平均每日必須為130萬人接種疫苗，希望能就此避免傳播速度更快的變種病毒成為主要感染源；職業美式足球聯盟(NFL)更提供政府30個體育館，作為疫苗接種服務的據點。

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