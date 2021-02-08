彈劾川普 ABC民調：56%美國人支持定罪
參院即將審理前總統川普彈劾，幾乎肯定不會定罪，不過民調顯示，大多數美國人都認為川普應被定罪。
據美國廣播公司新聞網(ABC News)/艾普索斯(Ipsos)7日發布最新民調，認為川普應被定罪者，多於較上月ABC News/華盛頓郵報的同類調查。
最新數字是56%美國人說川普應被判有罪及禁止再次競選公職，而上月首次同類調查時，47%表示參院應將川普免職，49%認為不應該。
最新民調也發現，共和黨人認為川普應被定罪者比率非常小，只有15%，但仍高於2020年1月對川普的第一次彈劾審訊，當時僅有9%支持參院表決免除川普總統之職。
絕大多數民主黨人都認為要將川普定罪，比率高達92%。至於無黨派的獨立人士，54%支持定罪及禁止川普再任總統，反對者則有45%。
分析這樣的結果，可以得知在排除黨派因素後，美國人大部分都認為川普有罪。
另外，25%的美國人認為民主黨內的激進極端主義分子，較共和黨內更多，但有42%並不如此認為。另有32%認為，兩黨的極端主義者大致相當。
以黨派衡量時，80%民主黨人指共和黨內極端分子比其他政黨多；但共和黨人指民主黨較多極端主義者，比率只為57%。
另一方面，為尊重川普的其中一名猶太律師的要求，參院對川普的彈劾審訊，在12日(周五)日落至13日(周六)日落時暫停。
律師斯科恩(David Schoen)2日寫信給參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，要求在猶太安息日(即12日日落到13日日落)暫停彈劾程序。
舒默透過發言人表示，為了表示尊重，已接納他的要求，
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