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彈劾川普案 美聯社：參院審議結果 將受歷史檢驗

編譯盧炯燊／綜合7日電
參院將於9日審理前總統川普被彈劾案，圖為國會眾院派出的彈劾案經理。(美聯社)
參院將於9日審理前總統川普被彈劾案，圖為國會眾院派出的彈劾案經理。(美聯社)

前總統川普即將面對參院二次彈劾審理，儘管難以定罪，因為很難獲得最少17名共和黨參議員倒戈，不過美聯社分析認為，不管彈劾結果如何，這次彈劾對於總統是否可凌駕法律規定之上是一大考驗，因為建國先賢一直擔心總統權力過大而不受法律約束。此次彈劾裁決以及程序本身，也將會被未來數代人檢視。

愛默蕾大學(Emory University)教授安德森(Carol Anderson)指出，對歷史學者來說，彈劾案審理的目的是提供更多證據和文件，當參議員們面對有關證據及文件時，就會讓人們了解美國的民主有多強或有多弱。

曾任第一次彈劾川普案的檢察官、佛州民主黨籍聯邦眾議員戴明斯(Val Demings)指出，儘管川普有極大可能性被判定無罪，但並不等於在未審之前就放棄彈劾。

拜登總統已表示希望參院盡快結束彈劾審理，以便聚焦他的抗疫紓困及內閣提名人選的確認。然而曾在柯林頓彈劾案中，擔任檢控官的前印州國會議員漢密爾頓(Lee Hamilton)認為，為留下歷史紀錄，國會必須團結起來，對暴亂事件作出徹底調查。

此外，彈劾案審理對當前的政治意義也極大，因為各國正在密切觀察，以評估美國是否仍然致力於民主原則。甚至美國的敵人，包括俄羅斯，也抓住今次暴力事件，指美國根本沒資格向其他人講甚麼民主。

與此同時，共和黨人不會就衝擊事件為川普強力辯護，替代做法是質疑更具技術性的憲法問題，認為總統一旦卸任就不應被彈劾。

民主黨早已預見這個情況，因此在提交彈劾案時已指出，總統在臨近任期結束前所犯下的罪行，不管大小都沒有不受彈劾的通行證。無論彈劾結果怎樣，目的都在留下一個歷史紀錄。

前眾院議長萊恩(Paul Ryan)的顧問巴克（Brendan Buck)認為，這次彈劾審理會加強對美國政治的了解，人們毫無疑問會對基本民主原則作出進一步論述及反思，這比彈劾結果，意義更加重大。

參院將於9日審理前總統川普被彈劾案，圖為國會眾院派出的彈劾案經理。(美聯社)
參院將於9日審理前總統川普被彈劾案，圖為國會眾院派出的彈劾案經理。(美聯社)

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