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新任國安會中國事務主任 要向中國證明「美國依然強大」

編譯中心／綜合6日電
美國外交關係協會中國研究高級研究員格維茲，將上任白宮國家安全委員會中國事務主任。(取自推特)
美國外交關係協會中國研究高級研究員格維茲，將上任白宮國家安全委員會中國事務主任。(取自推特)

美國外交關係協會中國研究高級研究員朱利安·格維茲(Julian Gewirtz)，據信將上任白宮國家安全委員會中國事務主任；美國之音報導，作為拜登政府中國政策團隊的新成員，這位2018年才走出校園的年輕人，學而優則仕，將成為美國對中政策的操盤手之一。

格維茲2013年從哈佛大學畢業後，前往英國牛津大學攻讀中國現代史博士學位；期間曾短暫休學，進入歐巴馬政府，擔任能源部副部長的國際事務特別顧問；之後他回到校園，取得博士學位，隨後成為哈佛大學甘迺迪學院歷史和公共政策研究員、威瑟海德國際事務中心學者。2020年8月，格維茲進入外交關係協會，任中國研究高級研究員。

美國之音報導，格維茲的研究集中於中國近現代史和政治； 2018年，他以羅德學者身分獲得牛津大學中國現代史博士學位；在畢業論文中，他分析了八〇年代的中國政治和經濟改革，尤其是時任中共總書記趙紫陽的角色。在LinkedIn頁面，他將中文列為所掌握的語言之一。

格維茲於2017年出版了他的第一本書—「不太可能的合作夥伴：中國改革者、西方經濟學家和全球中國的形成」，講述了鄧小平時代改革者與保守派之間爭奪影響力的故事；他的另一本新書—「中國的重塑」，講述中國在八〇年代的政治波動及遺產，訂於今年出版。

從格維茲近年來在各大期刊上發表的文章來看，他很擅長透過分析中國領導層的思維，來思考美國的應對之策。在他看來，當今的時代，美國已不可能通過「外交安撫」來對付中國，美國需要向中國證明「美國仍然強大」。不過他也認為，美中在競爭的同時，也有共同利益和合作空間。

中國 美國 哈佛大學

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