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拜登上任後 美中高層首次通話 關切台海、緬甸政變

記者張文馨、林則宏／連線報導
國務卿布林肯與中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話。（路透）
國務卿布林肯與中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話。（路透）

國務卿布林肯5日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，這是拜登新政府上台以來，美中之間最高層級的官方直接對話。雙方除就美中關係闡述各自立場，一般預料也為拜登總統與中國國家主席習近平通話鋪路及創造條件。

拜登就任總統以來，陸續與各國元首通話，但尚未與中共總書記習近平通話，兩人何時通話，為下一階段中美關係定調，受各方高度關注。

國務院發言人普萊斯指出，布林肯與楊潔篪通話，除祝賀農曆新年；布林肯也表示美國將與盟邦合作，「要求中國對威脅包括台灣海峽在內的印度太平洋地區穩定的行為負責」。

美聯社報導，布林肯與楊潔篪的通話凸顯出雙方關係緊張的癥結點以及立場的歧異，包括新疆維吾爾族人的遭遇、以及北京當局對待香港和台灣的方式。

但新華社報導，楊潔篪告訴布林肯，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題。布林肯則重申，美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

布林肯也表示，美中關係對兩國和世界都非常重要。報導指出，美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，並就共同關心的國際地區問題保持聯繫與溝通。

楊潔篪還表示，中美關係發展給兩國人民帶來巨大利益，也促進了世界和平和繁榮。當前中美關係正處在關鍵時刻。北京對美政策始終保持高度穩定性和連續性。中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

楊潔篪強調，中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事。

此外，布林肯在通話中催促中國加入國際社會譴責緬甸軍事政變之列。楊潔篪則敦促美方為亞太地區和平穩定發揮建設性作用，重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。

布林肯為拜登政府上任以來，首位與中國官方通話的高層官員，布林肯上月26日就任國務卿，當天即展開電話外交，陸續與主要盟邦外長通話，直到第11天才與中國的對口官員楊潔篪通話。

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在台緬僑 聲援翁山蘇姬 緬甸發生軍事政變後，新北市著名緬甸僑民聚集居住的華新街，昨天發起繞行遊街活動，呼籲軍方釋放翁山蘇姬，還給緬甸得來不易的民主。（記者潘俊宏／攝影）
中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與，美國務卿布林肯通話...
中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與，美國務卿布林肯通話。（新華社）

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