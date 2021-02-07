微軟宣布2022年前 停止捐款給「拒認拜登勝選」國會議員

對於反對確認拜登勝選的國會議員，微軟決定暫停捐款到2022年。(美聯社)

美國國會遭攻擊後，不少巨企金主停止給予共和黨人政治捐獻，軟件巨頭微軟 (Microsoft)5日更宣布，會在2022年的選舉期間，停止捐款給投票反對確認拜登 當選總統的國會議員。

在此之前，有不少人關注微軟的政治行動委員會，雖然在國會衝擊事件後暫停捐獻，但在2022年仍然支持某些拒不確認的參、眾議員。

微軟透過部落格表示，各州任何團體及地方官員若曾支持拒絕確認拜登當選，或曾試圖推翻選舉結果者，都不會獲得微軟政治捐款。

若雇員不想捐獻給任何特定的候選人，他們可以捐給公司新成立的「民主前進倡議」計畫(Democracy Forward Initiative)，用以資助爭取投票權及改革競選財務規定的團體。

包括微軟、谷歌、臉書、亞馬遜、萬豪、摩根史坦利、藍十字藍盾協會、AT＆T、迪士尼等及多家商業銀行集團，在上月國會暴亂發生後，均宣布停止捐款資助支持川普 挑戰選舉結果的共和黨人；而微軟最新的行動更延伸至2022年的期中選舉。

在受到川普支持者的衝擊下，國會兩院最終確認拜登當選，不過仍有八名共和黨參議員及139名眾議員拒絕確認，包括德州國會參議員克魯茲(Ted Cruz)、密蘇里州的霍利(Josh Hawley)、阿拉巴馬州的圖博維爾(Tommy Tuberville)等人。

對不少政客來說，政治捐款猶如生命線；賓州州立大學商學院管理學教授漢布里克(Donald Hambrick)表示，一些支持川普挑戰選舉結果的參議員，在失去金主的資金後，可能會重新考慮反對彈劾川普的立場。

一些曾經是川普堅定支持者的金主，例如黑石集團(Blackstone)董事長兼首席執行官蘇世民(Stephen Schwarzman)，在國會暴亂事件後也與川普保持距離。