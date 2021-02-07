美聯社民調：2/3民眾指川普國會暴動有責任 47%支持彈劾定罪

美聯社民調顯示，三分之二民眾認川普對國會暴動負有責任，但僅有47%贊成參院將其定罪。圖為川普1月6日在一場集會上向支持者致意。(美聯社)

美聯社在前總統川普 彈劾審判即將展開前公布的民調顯示，大多數美國 人認為川普要對國會1月6日遭暴徒攻擊事件負責，但僅有不到一半的人認為參院應將川普定罪；此外，許多共和黨人仍堅信拜登 是非法當選總統。這個結果反映美國社會的分裂情況仍極嚴重。

美聯社與芝加哥大學公共事務研究中心(NORC)聯合進行的民調指出，近三分之二美國人認為，川普至少要對國會遭攻擊承擔適度責任，當中一半人指他要承擔很多或相當多的責任，稍多於三分之一的人說他沒有責任。大多數共和黨人說川普無罪，但也有30%認為他至少要為事件負部分責任。

在參院彈劾審判方面，47%的國民認為應要定川普有罪，40%說不應被定罪，12%表示未確定。

從有關彈劾審訊觀點所得出的結果，黨派傾向十分明顯，80%的民主黨人說參院應要將川普定罪，但共和黨人僅10%這樣認為。在認為川普要對衝擊國會負上重要責任的人裡，大多數說應將他定罪。在認為他只負中等責任的人中，絕大多數(54%)說投票反對他已足夠，要將他定罪者僅19%。

值得留意的是，民調結果發現，超過三分之二(65%)共和黨人指拜登當選總統是非法的；總體而言，有66％美國人說拜登是合法當選總統。

這反映出，川普在選舉前後的虛假宣傳，例如通信投票是作假的說法，加上選後一再指選舉舞弊而拒不承認敗選，都會對拜登產生長期負面影響，雖然拜登一再強調國家要團結，重整分裂的國家，然而黨派之間的嚴重分歧及社會的撕裂，都妨礙他施政。

總體而言，民調顯示，美國人對川普總統任內以及對國家所造成的影響，持消極看法多於積極看法，但在共和黨人裡情況剛好相反；此外，僅有36%美國人認為川普是個好總統，50%認為他是一個差勁的總統。