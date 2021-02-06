批川普造成國會暴動 共和黨議員將遭懲處

共和黨伊利諾州眾議員金辛格，公開批評前總統川普，遭到黨內譴責。(美聯社)

共和黨 內部有幾位國會議員不畏壓力，公開批評前總統川普 ，包括內布拉斯加州 參議員賽瑟(Ben Sasse)、伊利諾州眾議員金辛格(Adam Kinzinger)陸續遭到或將被公開申誡懲處。

賽瑟為譴責川普的言行造成國會暴動的共和黨參議員之一，因此內布拉斯加州共和黨中央委員會，準備在13日的會議中公開進行譴責。

賽瑟透過影片表示，他將委員會成員視為「朋友與共和黨同事」，但不會說服他們撤回譴責；他還表示，他在2016年與2020年不支持川普，早已惹怒黨內。

他說：「我們講清楚，州黨部不是因為我違反規範或摒棄保守派政策，我是參院理念最保守的人之一。黨內純粹因為我不願對一個人卑躬屈膝而勃然大怒。」

但在黨內的決議文草案中，賽瑟被洋洋灑灑列出「質疑總統施政決策、動機以及能力」等一長串違反黨紀的行為；他更批評共和黨簡直擁有雙重標準。他說：「如果總統是民主黨人，我們知道你會怎麼回應。我們為他辯護，就只是因為他是共和黨員。過去四年事過境遷，但我始終如一。」

「總統大選輸了60場法律戰，他還是不斷撒謊胡扯了60天。」賽瑟表示，「政治成癮者，絕不代表內布拉斯加的保守派人士。」

許多共和黨人士在國會暴動後雖然公開批評川普，但隨之立刻退卻，但眾議員金辛格在川普的彈劾案中投下贊成票，也被共和黨拉謝爾郡(LaSalle County)中央委員會以「價值觀不符」為由遭到譴責。

郡共和黨主席史密斯(Larry Smith )表示：「我收到上千甚至上萬封電子郵件、簡訊和電話，全對金辛格的態度和作為感到失望。」

不過金辛格的立場並未受到譴責而動搖，他甚至後悔在川普第一次遭彈劾時沒有投下贊成票。

金辛格的發言人莫拉‧格雷斯比(Maura Gillespie)發表聲明中回應指出，「當國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)為守護民主，他的犧牲被眾人讚揚；而金辛格議員卻因為要總統對他導致斯科尼克送命的行為負責而被譴責。」