我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

被踢出委員會 眾議員格林：壓制選民聲音

編譯郭宣含／綜合5日電
共和黨眾議員格林因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的聲音。(美聯社)
共和黨眾議員格林因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的聲音。(美聯社)

共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的聲音，但又說在民主黨政府底下任職委員會浪費她的時間。

眾院4日以230比199票解除格林在預算教育委員會的職務，有11名共和黨員支持民主黨看法；這將削弱格林推動法案以及與其他議員共事的能力，在她僅上任數周後就將其邊緣化。

格林5日在記者會回擊，她表示解除她委員會職務的議員「根本在剝奪我選區的聲音，他們剝奪我代表選民工作的機會。」

不過格林表示，由於民主黨主掌聯邦政府，此決定也讓她如釋重負，「如果我待在委員會，就是在浪費我的時間，因為沒人會聽我支持的保守派價值觀和我選區的聲音。」

格林指出，在「政府的專橫掌控」下從事委員會工作只會徒勞無功，她批眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)「帶領民主黨人恣意妄為」，並譴責民主黨人根本不在意共和黨人的看法。

格林4日在眾院表示，她後悔先前有關極右派團體「匿名者Q」(QAnon)的貼文，她解釋最初在2017年看到QAnon的貼文，但隔年才知道那些是假消息且不再相信其論點。

「很感激有機會說明那些我不相信的事物，我一開始就不該說那些事。」格林在5日告訴記者：「我很抱歉說過那些不實又冒犯人的事情。」

儘管如此，她5日表示，她不後悔與2018年佛羅里達州校園槍擊案倖存學生海格(David Hogg)的對話，她曾被拍到激烈質問海格。

共和黨人警告，卸除格林的委員會職務恐引來報復；格林則說，那11名跑票的共和黨人形同背叛，他們未來恐不利共和黨取得多數。

格林表示：「我希望我的共和黨同仁思考他們做了什麼，我相信他們選區的選民會有意見，因為基層選民忠於前總統川普，而且也忠於我。」

格林在記者會的最後痛批記者，她指控一名記者同一篇報導不斷老調重彈，但就是不說實話。

共和黨眾議員格林因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的...
共和黨眾議員格林因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的聲音。(美聯社)

共和黨 民主黨 眾院

上一則

批川普造成國會暴動 共和黨議員將遭懲處

下一則

「真善美」男主角普拉瑪5大最佳電影 演技出神入化

延伸閱讀

男子偷走停車執法車 上演警車追警車戲碼

男子偷走停車執法車 上演警車追警車戲碼
「匿名者Q」陰謀論支持者 喬州國會眾議員格林被踢出委員會

「匿名者Q」陰謀論支持者 喬州國會眾議員格林被踢出委員會

快看世界／支持「處決」波洛西...眾議員格林言論回顧

快看世界／支持「處決」波洛西...眾議員格林言論回顧
彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位

彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕