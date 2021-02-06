被踢出委員會 眾議員格林：壓制選民聲音

共和黨眾議員格林因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的聲音。(美聯社)

共和黨 眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)因支持陰謀論遭解除委員會職務，她5日表示，此舉將壓制其選區人民的聲音，但又說在民主黨 政府底下任職委員會浪費她的時間。

眾院 4日以230比199票解除格林在預算教育委員會的職務，有11名共和黨員支持民主黨看法；這將削弱格林推動法案以及與其他議員共事的能力，在她僅上任數周後就將其邊緣化。

格林5日在記者會回擊，她表示解除她委員會職務的議員「根本在剝奪我選區的聲音，他們剝奪我代表選民工作的機會。」

不過格林表示，由於民主黨主掌聯邦政府，此決定也讓她如釋重負，「如果我待在委員會，就是在浪費我的時間，因為沒人會聽我支持的保守派價值觀和我選區的聲音。」

格林指出，在「政府的專橫掌控」下從事委員會工作只會徒勞無功，她批眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)「帶領民主黨人恣意妄為」，並譴責民主黨人根本不在意共和黨人的看法。

格林4日在眾院表示，她後悔先前有關極右派團體「匿名者Q」(QAnon)的貼文，她解釋最初在2017年看到QAnon的貼文，但隔年才知道那些是假消息且不再相信其論點。

「很感激有機會說明那些我不相信的事物，我一開始就不該說那些事。」格林在5日告訴記者：「我很抱歉說過那些不實又冒犯人的事情。」

儘管如此，她5日表示，她不後悔與2018年佛羅里達州校園槍擊案倖存學生海格(David Hogg)的對話，她曾被拍到激烈質問海格。

共和黨人警告，卸除格林的委員會職務恐引來報復；格林則說，那11名跑票的共和黨人形同背叛，他們未來恐不利共和黨取得多數。

格林表示：「我希望我的共和黨同仁思考他們做了什麼，我相信他們選區的選民會有意見，因為基層選民忠於前總統川普，而且也忠於我。」

格林在記者會的最後痛批記者，她指控一名記者同一篇報導不斷老調重彈，但就是不說實話。