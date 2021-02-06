拜登：川普「行為古怪」 不應獲情報簡報

拜登總統5日表明，前總統川普「行為古怪」，不應像以往的卸任總統一樣獲得情報簡報。(美聯社)

卸任總統繼續接受情資簡報是美國長期的傳統，但拜登 總統5日表明，前總統川普 不應像以往的卸任總統那樣，獲情報簡報的權限；這和川普遭國會彈劾 無關，而是他「行為古怪」。

拜登5日在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)晚間新聞採訪時，被主持人諾亞‧歐唐納(Norah O'Donnell)問及川普應否獲提供情報簡報，拜登毫不遲疑地說不，理由是他有「與叛亂無關的古怪不穩定的行為」。

拜登沒詳細說明，若川普繼續獲情報簡報，會令他擔憂些什麼；他只認為，川普沒有必要繼續聽取情報簡報，又說「給他(川普)提供情報簡報有甚麼用？除了可能失誤而說漏嘴之外，他還能有什麼影響?」

傳統上，卸任的前總統可提出要求，接受與繼任人相同的情報簡報。一位政府高級官員早前曾向有線電視新聞網(CNN)透露，川普至今仍未提出任何要求，而提供情報簡報的方式有很多種，當有所要求時，情報部門會提出一些建議。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)4日回應CNN查詢時表示，「情報部門支持前總統要求提供情報簡報，並一如既往會對要求作出審查。」

但也有國會議員認為，在國會遭川普支持者暴力衝擊後，不應把國家機密交給川普。

拜登在接受CBS訪問時，也拒絕說明若他是參議員，會否會在彈劾審判時，投票定川普罪。

他只說在大選中擊敗川普就像在地獄跑了一趟那樣，同時認為川普不適合當總統。此外由於他本人並不是參議員，所以是否給川普定罪，只能讓參院作決定。

拜登上周在接受CNN訪問時，表明他不太願意在這時彈劾川普，但既然彈劾之事已經發生了，就應愈快、愈簡短愈好，讓參院集中於確認他的內閣人選提名及新冠疫情紓困措施。