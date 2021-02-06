「真善美」男主角普拉瑪5大最佳電影 演技出神入化

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於2012年以「新手人生」奪下奧斯卡金像獎最佳男配角。(美聯社)

5日去世的克里斯多夫‧普拉瑪，不到20歲即在百老匯和好萊塢嶄露頭角；對戲劇抱持「至死方休」想法的他，不論電影 、電視或舞台劇 都留下大量難忘作品；從冒險英雄到卑鄙小人，角色無所不包。尤其到他晚年，雖然接演配角，卻總能在出鏡短短幾分鐘，就為整部電影帶來深度與厚實感。

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真善美(The Sound of Music)

普拉瑪1950年代和1960年代初將心力集中在美國 和英國舞台劇演出，偶爾涉獵電影電視。1965年他接演電影版「真善美」真正成為電影明星。儘管這是他票房最高的電影之一，但他總認為他的角色太過刻板簡單。無論如何，電影音樂劇「真善美」仍歷久彌新；女主角朱莉安德魯斯(Julie Andrews)飾演的固執家庭老師與普拉瑪飾演的抑鬱男主角浪漫對手戲，深受觀眾喜愛。

新手人生(Beginners)

82歲的普拉瑪在導演兼編劇邁克·米爾斯(Mike Mills)半自傳式電影中，飾演70多歲、在妻子過世後公開自己同性戀身分的父親；他的中年兒子面對父親晚年出櫃、誠實擁抱生命與愛，深受啟發，也學到諸多人生智慧。普拉瑪因此片贏得奧斯卡最佳男配角獎，成為捧走「小金人」的最年長演員。

美國鼠譚(An American Tail)

聲音，是普拉瑪戲劇表演最出神入化的技巧之一。他聲音低沉且能引發共鳴，常受邀為紀錄片和廣告配音。多部經典動畫電影包括「天外奇蹟」(Up)和My Dog Tulip，都由他幕後發聲。他在第一部配音的卡通電影「美國鼠譚」中，活靈活現飾演一隻住在自由女神像的白鴿，不斷唱著「永不言敗」(Never Say Never)鼓勵主角追求夢想。

驚爆內幕(The Insider)

在這部有關菸草業律師如何向CBS新聞節目「60分鐘」製作人施壓的紀實電影中，普拉瑪飾演「60分鐘」主持人、傳奇記者麥克·華勒斯(Mike Wallace)。華勒斯以強悍採訪風格聞名，但普拉瑪沒有試圖彰顯華勒斯強悍的一面，而是深刻體現這位名記者篤信追求真理、卻又擔心失去公司支持的矛盾不安心情。

鋒迴路轉(Knives Out)

普拉瑪在這最後倒數電影中飾演年邁知名推理小說家，他在片中意外死亡，讓貪婪且各懷鬼胎的大家族成員露出真面目。普拉瑪的片中角色以倒敘方式出現，但他與片中看護的友誼及對他遺產繼承人的敏銳了解，讓導演兼編劇雷恩·強生(Rian Johnson)巧妙安排、處處機鋒的謀殺推理劇，看來順理成章。普拉瑪的演出反映角色的明智和善良，讓聽眾願意相信他所說的一切。