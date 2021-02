奧斯卡獎得主、電影「真善美」男主角普拉瑪 91歲辭世

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於2012年以「新手人生」奪下奧斯卡金像獎最佳男配角。(美聯社)

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人和入圍 者、電影 「真善美」(The Sound of Music)男主角克里斯多夫‧普拉瑪(Christopher Plummer)5日在康乃狄克州的家中辭世,享年91歲。

普拉瑪1929年生於加拿大多倫多,從小熱愛戲劇,早自1940年代即開始活躍於加拿大舞台劇和廣播圈,1953年首度在美國百老滙亮相。他畢生飾演過各種角色,屢獲殊榮,2019年仍有電視新作問世。他曾說:「我這一生從未停止表演,我不打算退休,除非我死了。」

2011年,高齡82歲的克里斯多夫‧普拉瑪以「新手人生」(Beginners)奪下奧斯卡金像獎最佳男配角,寫下年紀最大的奧斯卡獎 得主紀錄。2018年,88歲的他再以「金錢世界」(All the Money in the World)第三度提名奧斯卡獎最佳男配角,成為奧斯卡最老入圍者。

在他參與演出的無數大小作品中,最膾炙人口的可能是1965年在電影「真善美」飾演崔普上校(Captain von Trapp),與女主角茱莉安德魯斯(Julie Andrews)有眾多對手戲。儘管「真善美」讓普拉瑪成名,但他總感嘆那角色「缺乏幽默感、死板」,甚至將電影戲稱為「黏液之聲」(Sound of Mucus)或「S&M」。2007年他告訴美聯社,「我們竭力將幽默融入其中,但那幾乎是不可能的事,要把那傢伙變成不是硬梆梆的紙板,很痛苦。」

克里斯多夫‧普拉瑪外形俊美,說話略帶英國腔,但他從未選擇在電影中領銜主演。然而,他在舞台上擔綱演出過莎士比亞各大名劇,包括「哈姆雷特」、「奧塞羅」、「亨利五世」、「李爾王」等,也常在加拿大斯特拉特福莎士比亞戲劇節(Stratford Shakespeare Festival)演出。

普拉瑪晚年在好萊塢電影圈大放異彩,1999年他在導演麥克·曼恩(Michael Mann)電影「內幕」(The Insider)飾演傳奇記者麥克·華勒斯(Mike Wallace),備受讚譽,隨後演出2001年電影「美麗心靈」(A Beautiful Mind)和2009年「為愛啟程」(The Last Station),他在後者扮演托爾斯泰,首度入圍奧斯卡獎。

2011年,普拉瑪在電影「新手人生」飾演妻子去世後公開出櫃的博物館老館長,並以此片拿下奧斯卡最佳男配角。他另獲得兩座東尼獎、兩座艾美獎,也是金球獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎得主。

普拉瑪1970年與第三任妻子舞蹈家伊萊恩·泰勒(Elaine Taylor)結婚。他本月5日過世時,泰勒陪伴在他身側。