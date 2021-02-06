奧斯卡獎得主、電影「真善美」男主角普拉瑪 91歲辭世
奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人和入圍者、電影「真善美」(The Sound of Music)男主角克里斯多夫‧普拉瑪(Christopher Plummer)5日在康乃狄克州的家中辭世，享年91歲。
普拉瑪1929年生於加拿大多倫多，從小熱愛戲劇，早自1940年代即開始活躍於加拿大舞台劇和廣播圈，1953年首度在美國百老滙亮相。他畢生飾演過各種角色，屢獲殊榮，2019年仍有電視新作問世。他曾說：「我這一生從未停止表演，我不打算退休，除非我死了。」
2011年，高齡82歲的克里斯多夫‧普拉瑪以「新手人生」(Beginners)奪下奧斯卡金像獎最佳男配角，寫下年紀最大的奧斯卡獎得主紀錄。2018年，88歲的他再以「金錢世界」(All the Money in the World)第三度提名奧斯卡獎最佳男配角，成為奧斯卡最老入圍者。
在他參與演出的無數大小作品中，最膾炙人口的可能是1965年在電影「真善美」飾演崔普上校(Captain von Trapp)，與女主角茱莉安德魯斯(Julie Andrews)有眾多對手戲。儘管「真善美」讓普拉瑪成名，但他總感嘆那角色「缺乏幽默感、死板」，甚至將電影戲稱為「黏液之聲」(Sound of Mucus)或「S&M」。2007年他告訴美聯社，「我們竭力將幽默融入其中，但那幾乎是不可能的事，要把那傢伙變成不是硬梆梆的紙板，很痛苦。」
克里斯多夫‧普拉瑪外形俊美，說話略帶英國腔，但他從未選擇在電影中領銜主演。然而，他在舞台上擔綱演出過莎士比亞各大名劇，包括「哈姆雷特」、「奧塞羅」、「亨利五世」、「李爾王」等，也常在加拿大斯特拉特福莎士比亞戲劇節(Stratford Shakespeare Festival)演出。
普拉瑪晚年在好萊塢電影圈大放異彩，1999年他在導演麥克·曼恩(Michael Mann)電影「內幕」(The Insider)飾演傳奇記者麥克·華勒斯(Mike Wallace)，備受讚譽，隨後演出2001年電影「美麗心靈」(A Beautiful Mind)和2009年「為愛啟程」(The Last Station)，他在後者扮演托爾斯泰，首度入圍奧斯卡獎。
2011年，普拉瑪在電影「新手人生」飾演妻子去世後公開出櫃的博物館老館長，並以此片拿下奧斯卡最佳男配角。他另獲得兩座東尼獎、兩座艾美獎，也是金球獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎得主。
普拉瑪1970年與第三任妻子舞蹈家伊萊恩·泰勒(Elaine Taylor)結婚。他本月5日過世時，泰勒陪伴在他身側。
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