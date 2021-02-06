我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

奧斯卡獎得主、電影「真善美」男主角普拉瑪 91歲辭世

記者胡玉立／綜合報導
奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於2012年以「新手人生」奪下奧斯卡金像獎最佳男配角。(美聯社)
奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人、電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪5日辭世。他於2012年以「新手人生」奪下奧斯卡金像獎最佳男配角。(美聯社)

奧斯卡金像獎年紀最大的得獎人和入圍者、電影「真善美」(The Sound of Music)男主角克里斯多夫‧普拉瑪(Christopher Plummer)5日在康乃狄克州的家中辭世，享年91歲。

普拉瑪1929年生於加拿大多倫多，從小熱愛戲劇，早自1940年代即開始活躍於加拿大舞台劇和廣播圈，1953年首度在美國百老滙亮相。他畢生飾演過各種角色，屢獲殊榮，2019年仍有電視新作問世。他曾說：「我這一生從未停止表演，我不打算退休，除非我死了。」

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。(Getty Images)

2011年，高齡82歲的克里斯多夫‧普拉瑪以「新手人生」(Beginners)奪下奧斯卡金像獎最佳男配角，寫下年紀最大的奧斯卡獎得主紀錄。2018年，88歲的他再以「金錢世界」(All the Money in the World)第三度提名奧斯卡獎最佳男配角，成為奧斯卡最老入圍者。

在他參與演出的無數大小作品中，最膾炙人口的可能是1965年在電影「真善美」飾演崔普上校(Captain von Trapp)，與女主角茱莉安德魯斯(Julie Andrews)有眾多對手戲。儘管「真善美」讓普拉瑪成名，但他總感嘆那角色「缺乏幽默感、死板」，甚至將電影戲稱為「黏液之聲」(Sound of Mucus)或「S&M」。2007年他告訴美聯社，「我們竭力將幽默融入其中，但那幾乎是不可能的事，要把那傢伙變成不是硬梆梆的紙板，很痛苦。」

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。圖為茱莉安德魯斯在劇中帶領上校的六個子女到阿爾卑斯山區野餐唱歌。(Getty Images)

克里斯多夫‧普拉瑪外形俊美，說話略帶英國腔，但他從未選擇在電影中領銜主演。然而，他在舞台上擔綱演出過莎士比亞各大名劇，包括「哈姆雷特」、「奧塞羅」、「亨利五世」、「李爾王」等，也常在加拿大斯特拉特福莎士比亞戲劇節(Stratford Shakespeare Festival)演出。

普拉瑪晚年在好萊塢電影圈大放異彩，1999年他在導演麥克·曼恩(Michael Mann)電影「內幕」(The Insider)飾演傳奇記者麥克·華勒斯(Mike Wallace)，備受讚譽，隨後演出2001年電影「美麗心靈」(A Beautiful Mind)和2009年「為愛啟程」(The Last Station)，他在後者扮演托爾斯泰，首度入圍奧斯卡獎。

2011年，普拉瑪在電影「新手人生」飾演妻子去世後公開出櫃的博物館老館長，並以此片拿下奧斯卡最佳男配角。他另獲得兩座東尼獎、兩座艾美獎，也是金球獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎得主。

普拉瑪1970年與第三任妻子舞蹈家伊萊恩·泰勒(Elaine Taylor)結婚。他本月5日過世時，泰勒陪伴在他身側。

電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」...
電影「真善美」男主角克里斯多夫‧普拉瑪(右)5日辭世。他於1965年在「真善美」中飾演崔普上校，與女主角茱莉安德魯斯(左)演出精采。圖為兩人在2015年的電影節合影。(美聯社)

奧斯卡獎 電影 入圍

上一則

拜登：川普「行為古怪」 不應獲情報簡報

下一則

新冠疫情+國內恐攻+球迷失控 超級盃嚴防三重安全威脅鬧場

延伸閱讀

圖輯／電影「真善美」裡的崔普上校 謝幕

圖輯／電影「真善美」裡的崔普上校 謝幕
「真善美」男主角克里斯多夫普魯瑪去世 享年91歲

「真善美」男主角克里斯多夫普魯瑪去世 享年91歲
搶COVAX分配額 加拿大被爆捐錢換疫苗搞囤積

搶COVAX分配額 加拿大被爆捐錢換疫苗搞囤積

抗癌11年…白色巨塔金寶京 44歲辭世

抗癌11年…白色巨塔金寶京 44歲辭世

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕