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「網課是個笑話」 彭博促拜登抵制教師工會重開學校

記者金春香／紐約報導
前市長彭博督促拜登盡快全面重開學校，要教師別抱怨，接受現實返回課堂提供教學。（美聯社）
前市長彭博督促拜登盡快全面重開學校，要教師別抱怨，接受現實返回課堂提供教學。（美聯社）

去年曾參選總統的前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)表示，教師們應該「停止抱怨」，接受現實、返回學校，為學生提供面對面教學；他稱遠程上學(網課)「是個笑話」，督促拜登總統站出來抵制教師工會、不惜決裂。

彭博表示，很多老師說之所以不想回歸課堂，是擔心安全問題，「我們有很多市級、州級和聯邦級雇員，在疫情期間也一直從事有染疫風險的工作，這是他們工作的一部分，你必須勇敢一點、擔起職責，幫助美國，幫助你的州，幫助你的城市，幫助你的家庭，我們沒有理由不讓學校重開」。

他還批評遠程教學，稱其為「笑話」，甚至「比笑話還糟糕」；他說，遠程教學對低收入人群的傷害最大，「他們沒有iPad，沒有網路，沒有人能整天待在家裡監督孩子集中精力學習，遠程上學根本無法實現教育目標」。

拜登曾表示，上任100天內的重要計畫就是要讓大多數學校都能重新開放，但目前看來，該計畫在全國很多學區都無法實現，包括紐約在內的教師工會都認為返回課堂教學不安全，對面對面教學態度排斥。

彭博日前在接受MSNBC採訪時表示，如今是拜登應該站起來發揮決定性作用的時候了，他要告訴教師工會和老師們，孩子們是最重要的，教師們必須停止抱怨，接受現實，盡快為學生提供面對面教學。

幾天前，彭博還在自己旗下的新聞刊物上撰文，援引聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，指出只要採取適當預防措施，教學樓內的新冠病毒傳播極為有限，這向州長、市長和教師工會領導者發出明確信號，「是時候開放學校了。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)4日回應表示，雖然CDC已經表示不需要教職員工接種新冠疫苗，面對面教學也可以安全進行，但拜登總統認為還不到向各教師工會和州長施壓要求重開學校的時候。

拜登 紐約市 遠程教學

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