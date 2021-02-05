美新冠病歿破45萬 確診、住院數降 3520萬人已接種疫苗

嬌生4日向FDA申請緊急使用許可，可望推出全球首支單劑新冠疫苗，使可用的疫苗劑量大幅提升。(路透)

美國 新冠肺炎死亡人數3日突破45萬人，單日病歿人數仍居高不下，不過新冠新增確診與住院人數已逐漸趨減；截至4日，美國已有逾3520萬人接種一劑或兩劑疫苗 ，春、夏季疫情可能就會好轉；嬌生公司4日也向聯邦食品暨藥物管理局(FDA )申請單劑疫苗緊急使用許可，預計6月底前供應1億劑疫苗。

住院數連降 創11．25以來新低

根據約翰霍普金斯大學統計，截至4日晚，全球新冠肺炎確診1億482萬7177例，死亡228萬1408人；美國確診2667萬1333例，死亡45萬5555人。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，美國新冠住院人數已連續三周下降，4日減至8萬8668人，創11月25日以來最低；美國新冠新增確診也下降，過去一周單日平均新增約13萬6900人，為11月12日以來新低。

美國新冠死亡累計已超過45萬人，由於死亡指標會延後出現，美國3日新冠病歿人數仍有3912人，但低於1月12日高峰4466人。

減少聚會奏效 專家憂超級盃

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)4日表示，目前確診和住院人數下降是因為減少節日聚會，但「老實說，我很擔心7日的超級盃」。公衛專家將密切關注於佛羅里達州坦帕(Tampa)舉行的超級盃。

過去一個月，最多新冠病歿人數來自加州，平均單日新增逾500人死亡；阿拉巴馬州則是另一個熱點區，一周單日平均病歿人數147人；肯塔基、奧克拉荷馬、田納西和南、北卡羅來納州新冠病歿人數均見攀升。

平均單日接種 比前一周增34%

同時美國新冠疫苗接種逐漸加速，CDC數據顯示，截至4日，美國已配送5748萬9675劑疫苗，其中2790萬5197人接種一劑，692萬6050人接種完兩劑疫苗。過去一周，美國平均單日接種158萬劑新冠疫苗，比前一周增加34%。

雖然大規模接種有助緩解春、夏季疫情，但許多公衛專家仍對悲觀看待未來幾個月的全球疫情；許多富國已開始接種新冠疫苗，但窮國則被拋諸腦後。

嬌生(Johnson & Johnson)4日向FDA申請緊急使用許可，可望推出全球首支單劑新冠疫苗，使可用的疫苗劑量大幅提升；根據嬌生跨國大規模研究的初步結果，嬌生疫苗安全，且可提供85%保護力避免接種者發展至中度至嚴重症狀；研究人員發現，受試者中無人因疫住院或死亡。

雖然嬌生單劑疫苗的功能似乎不若輝瑞和莫德納的兩劑疫苗，但FDA將尋求獨立顧問評估並討論所有數據，再決定是否批准嬌生為國內第三種新冠疫苗選擇。

嬌生表示，如果FDA批准緊急使用許可，已準備好配送部分疫苗，但未說明數量；嬌生也預計在6月底前供應1億劑疫苗，且很快向歐盟提出使用申請。