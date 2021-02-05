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川普即使被彈劾 也保有前總統退休金、辦公空間等福利

編譯林育正／綜合4日電
川普即使被彈劾，也享有「前總統」福利；川普已宣布在所海湖莊園打造「前總統辦公室」，納稅人得為川普的「辦公室」支付租金。(美聯社)
川普即使被彈劾，也享有「前總統」福利；川普已宣布在所海湖莊園打造「前總統辦公室」，納稅人得為川普的「辦公室」支付租金。(美聯社)

前總統川普因涉煽動國會暴動，參院第二次彈劾審理將在下周登場，普遍認為被定罪機會不大，而且「卸任總統法」(Former Presidents Act)仍有模糊空間，因此法律專家推估，川普日後仍能保有退休金、辦公空間等福利

「前總統法」於1958年通過立法，保障卸任總統的終身福利，包括合適的辦公空間、特勤局維安，以及一年約22萬元的退休金。

監督政府支出的「全國納稅人聯盟基金會」(National Taxpayers Union Foundation)指出，目前每年，美國在前總統身上花費的金額約400萬元。前總統柯林頓(Bill Clinton)、小布希(George W. Bush)和歐巴馬(Barack Obama)的辦公空間，每年租金就達50萬元。

不過目前估計，川普的退休金加上各項福利，每年總開銷將超過100萬元。

密西根州大法學教授卡特(Brian Kalt)表示，總統只有在位時「被去職」，才會失去所有福利；因此，目前川普總統遭彈劾，對他往後各種福利並無影響。

2016年曾有共和黨籍眾議員提案修改「前總統法」，但遭時任總統的歐巴馬否決。

另外，法律允許卸任的綜統自行挑選辦公室地點，若川普選擇在自己的房地產設立辦公室，納稅人就得為川普已私有建案或土地支付租金。屆時，將由總務署負責辦公室的整修。

川普日前宣布，將在他的住所海湖莊園打造「前總統辦公室」，預計在現有土地上另蓋一棟建築。

總統卸任後，仍有聽取情報並且接觸機密情資的資格，但民主黨人提議剝奪川普的權利。

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)甚至直言：「這位前總統不該參與情報會議，他根本不值得信任。」但不像卸任總統的其他福利，現任總統拜登有權單方面決定是否允許川普接觸情資。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登將會向情報界的專家進行諮詢後，再做決定。

川普 福利 退休金

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