彈劾審理是「作秀、程序違憲」 川普拒出席

前總統川普即將在9日面對參院彈劾審理，川普拒絕出席面對質詢宣誓作證。(Getty Images)

前總統川普 即將在9日面對參院彈劾 審理，4日擔任彈劾經理的眾院民主黨議員要求他至參院宣誓作證，親自面對質詢；不過川普拒絕出席，他的顧問也表示程序違憲，參院共和黨議員也不希望他出席作證。

身為彈劾經理之一的眾議員拉斯金(Jamie Raskin)，要求川普解釋他與團隊解釋為何質疑指控；他質疑川普法律團隊否認他搧動暴動，並宣稱他「施政表現良好，一切以美國利益優先」。

雖然眾議員的要求並無實質效力，但民主黨卻藉此證明不願出席的川普，試圖規避自己引發國會暴動的責任。眾院要求他出席後幾小時，川普顧問米勒(Jason Miller)直指「程序違憲」，更表明川普不會出席。同時川普律師團也批評要求他出席簡直是場作秀。

雖然參院現階段能透過多數決投票，傳喚川普或任何相關證人，但截至4日，兩黨參議員都拒絕傳喚。民主黨參議員布魯門索(Richard Blumenthal)認為，川普在國會暴動前後的聲明，已經是最有利的證據；川普的發言，已顯示他的犯罪意圖。

川普律師肖恩(David Schoen)和卡斯特(Bruce Castor)回應民主黨說：「你們連自己提出的指控都無法證明。」此外律師團和多位共和黨參議員也都認為，不管川普是否在位，這次的審理無疑已違憲。

共和黨參議員認為，眾院第二次彈劾時，並沒有傳喚任何證人，沒理由在參院要求他作證。川普盟友參議員葛理漢(Lindsey Graham)也表示要求他作證僅是政治計謀，「我不覺得這對任何人有益。」

克魯茲(Ted Cruz)表示：「他們要的只是一場作秀的審理，全都只是政黨考量，早該把這事放下了。」

葛拉斯理(Chuck Grassley)則質疑既然眾院彈劾時未傳喚川普，那為何參院要這麼做；他說：「我不了解為什麼我們得為眾議員收拾殘局。」