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拜登中國團隊個個是菁英 但能否合作看這兩個人

編譯盧炯燊／綜合3日電
前國務卿柯瑞、前國安顧問萊斯、前副國務卿布林肯(從右至左)都被網羅到拜登(左一)麾下 。(路透)
前國務卿柯瑞、前國安顧問萊斯、前副國務卿布林肯(從右至左)都被網羅到拜登(左一)麾下 。(路透)

拜登總統的中國問題團隊都是一時之選，這些高層官員之間長期保持聯繫，也各有專長，有些專精氣候，有些專注人權、貿易政策，他們能否相互磨合、攜手合作，將會確定拜登政府是否有一個統一的中國政策，避免出現分歧而被北京利用。

白宮氣候特使、前國務卿柯瑞(John Kerry)正尋求達成國際氣候協議，但協議必須得到中國這個最大溫室氣體排放國合作才能有效；至於印太事務協調員、前亞太助理國務卿坎伯(Kurt Campbell)則希望對中國採取強硬措施。

華爾街日報報導，政府官員說，他們必須在中國戰略上團結一致，才可能順利推動拜登的中國政策，而目前的關注焦點主要集中在柯瑞與坎伯能否合作。

兩人都同處由蘇利文(Jake Sullivan)領導的國家安全會議，他們在歐巴馬時代都共事過；再加上蘇珊‧萊斯(Susan Rice)雖然是拜登的國內政策顧問，但在某些中國政策上占有一定分量。

因此，蘇利文必須將他們的觀點與財政部、國務院、商務部以及貿易代表辦公室等負責人的觀點放在一起全盤考量，否則無法提出一個統一的對中政策。

就以商務部長被提名人雷蒙多(Gina Raimondo)在參院任命聽證會上的說法為例，她沒承諾會繼續川普政府的做法，將中國的電子通訊大廠「華為」列入黑名單，但蘇利文與坎伯仍視華為是國家安全隱患。

目前拜登政府側重於美國國內問題，以及重新建立與盟國的關係，成立對付北京的統一戰線，但整個戰略仍在梳理中。

報導指出，一些盟友擔心，拜登團隊在人權與貿易政策問題上的裂痕會進一步擴大，最終出現經濟與國家安全的對立；而這個情況，與柯林頓政府初期時類似；柯林頓政府上台之初對中國採取強硬政策，但在財政部，商務部和白宮經濟顧問的說服下，放鬆了對人權的關注。

中國 拜登 商務部

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