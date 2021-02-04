移民申請積壓已逾38萬件 拜登政府消化也得花數年

拜登總統承諾將結束前總統川普任內禁令，解除對難民、外國工人和庇護申請來美限制；但川普禁令外加疫情 影響，大多數合法移民 申請案均暫停處理，積壓在案、等待面試的移民簽證 申請案逾38萬件，得花幾年才能逐一處理。

美國在全球各地領事館每年簽發約50萬件移民簽證，大多發給美國公民和永久居民配偶、子女和父母；川普去年4月以保護美國工作為名，中止核發大多數合法移民來美簽證；如今，拜登雖保證再開國門，但移民專家警告，全球領事館人員短缺、外加與疫情相關的後勤挑戰，數十萬符合條件申請案積壓在案，恐怕幾年才消化得完。

國務院官員1月在聯邦法院表示，截至去年12月31日，有逾38萬移民簽證申請人正在等待領事館面試；許多領事館「人員嚴重短缺」，難依美國簽證法規要求安排所有成年申請人面談。

此外，疫情期間，領事館接獲指示，僅處理一小部分移民簽證(主要是美國公民配偶和子女)，簽發率大約是疫情前的三分之一。

國務院官員表示，各領事館在疫情期間採取公衛防疫措施，包括在等待區保持安全距離，並減少同一時間面談人數，「這些必要保障措施暫時降低了許多地方的簽證處理能力。」

國務院官員表示，「我們正努力恢復全球各地正常工作水平、回到疫情前的簽證工作量，同時保護人員和客戶的健康和安全。」

除了人員短缺外，領事館還面臨預算危機；領事業務經費來自處理簽證費用，包括旅遊和其他非移民簽證申請費，每年總計約35億元。

受疫情影響，國務院官員指2020年損失約14億元，損失至少會持續到2022年；即使國會撥放緊急經費，也沒辦法立即增加招聘人員。

移民專家說，在新政府取消移民禁令並釐清如何在疫情較多地區核發簽證申請案件以前，積壓案件勢將繼續增加；前領事官員警告說，人員短缺、預算短缺和招聘限制，代表積壓案件可能需數年時間才能消除。