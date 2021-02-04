國安高官阻撓移民政策 拜登就職前一天 悄悄給他挖坑

一向支持川普政策的移民幹員，抗拒拜登總統和新國安部長的指示。圖為從中美洲偷渡來美的無證移民，向邊境移民幹員要求申請政治庇護。(路透)

拜登 總統和他任命的國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)面臨前總統川普賦權之移民探員的強硬反彈；根據1日提交的吹哨者檢舉報告，前總統川普任內一名國土安全部(DHS)高官，在川普任期尾聲，將決策權交給挺川派的聯邦移民及海關執法局(ICE )工會，意圖打壓即將上台的拜登新政府移民政策。

德州一名法官上周暫緩拜登暫停遣返100天的命令後，移民探員毫不遲疑地利用這個空窗期與拜登唱反調，大量遣返非法移民 。

ICE探員準備遣返一名40歲的喀麥隆庇護尋求者，不顧他在家鄉的性命威脅；此人的律師霍利斯頓(Henry Hollithron)接受紐約時報(NYT)訪問時說：「這不是拜登政府的立場，這肯定是川普時代的遺緒。」

川普掌政時經常抱怨政府內部的「深層政府」(deep state)阻撓他行事，如今拜登和梅奧卡斯已經面臨政府單位內部的反抗，尤其是在負責移民事務的機關

梅奧卡斯對移民的觀點並不受到共和黨參議員的歡迎，他的任命案拖了近兩星期，直到本月2日才通過。

梅奧卡斯曾為歐巴馬政府的DHS副部長，如今則將面臨與當年迥異的辦公環境與社會風氣，恐怕很難駕馭數千名邊境與移民探員，也不容易在有24萬人的DHS，順利執行當局移民政策。

對移民強硬且曾在川普任內擔任ICE代理局長的霍曼(Tom Homan)說：「許多ICE職員認同川普的政策，他們希望執行宣誓就職的工作。」

匿名吹哨者在檢舉報告中指控DHS副部長庫奇內力(Kenneth T. Cuccinelli)在拜登就職典禮前一天，與移民及海關執法局工會簽訂勞動協議時，「嚴重管理失當、嚴重浪費公帑，並且濫權」，目的就是要「綁住拜登的雙手」。

吹哨者的委任律師賽迪(David Z. Seide)指出，吹哨者是一名希望維持身份不公開的現任聯邦政府人員，握有庫奇內力嚴重失職的證據。

一名DHS高層官員證實，自從拜登就職典禮之後，部內官員曾多次開會討論ICE工會勞動協議的影響問題。

消息人士透露，ICE工會勞動協議其中一項規定寫道，任何涉及ICE探員的政策與運作修訂，DHS主管都應該事先取得工會的書面同意書；勞動協議也允許ICE工會有權拒絕政策修訂，包括最近拜登公布以打擊暴力犯罪為主、並非查緝其他無證移民的行政命令。

根據聯邦法律，部會主管有30天期限，得以在勞動協議簽訂後予以撤銷，若未撤銷協議即將生效。

勞動協議內容寫道，DHS代理部長佩科斯奇(David Pekoske)在駁回某些協議前，必須先行書面通知ICE工會，反對內容也必須交付進一步協商。

吹哨者報告指出，庫奇內尼簽訂的勞動協議中，允許ICE工會針對協訂遭駁向聯邦勞動關係局(Federal Labor Relations Authority)提出申訴；一旦庫奇內尼與ICE工會簽訂的勞動協議生效，聯邦政府未來八年都將無法更改協訂內容。

庫奇內尼在電郵聲明中指出，與ICE工會簽下的新協議，最能符合聯邦移民及海關執法局的利益，「我嚴正否認有任何管理失當、浪費公帑或濫權情事。簽署協訂完全合乎情理法，否則我們就不會執行。」