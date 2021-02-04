拜登的白宮不一樣 帶嬰兒床進住 點名吃巧克力冰淇淋

拜登入主白宮後，白宮南草坪又有狗狗奔跑。(Getty Images)

拜登 總統上任抵達白宮 前，西廂辦公室入口處的警衛桌上放上了壓克力板，從小細節便可以看出，對新冠疫情的態度更加謹慎；防疫第一外，拜登夫婦還帶了一樣罕見的家具，便是給最小孫女，也就是杭特‧拜登(Hunter Biden)女兒睡的嬰兒床。

拜登執政下的政府，現階段看來不僅堅守社交距離，人事上更具多元性，行事風格也更有紀律，第一愛犬也回到了草坪上。

川普 的前國家安全顧問波頓(John Bolton)就說：「這才叫正常；總統如果連白宮都管不好，那大概什麼事都做不好。」

現在的白宮南草坪有狗狗奔跑，看似再正常不過的媒體訪問，和以事實為導向的問答也回到了白宮；過去川普將媒體訪問當成一場場的個人秀，肆意離題，並且不斷以推特透過超高頻率的貼文搏版面。

相較之下，拜登的推特用宣導政策，有時也用輕鬆的話題，讓人看見他私底下的一面。他日前就特別澄清自己最愛的冰淇淋口味：「絕對是巧克力。」

而面對已有超過45萬人死亡的新冠肺炎的態度，更是拜登與川普的最大區別；川普初期不把疫情當一回事，甚至不戴口罩，造成他自己和多位白宮人員染疫。

但拜登不僅下令聯邦政府建築內必須戴口罩，在公開場合他和其他官員保持社交距離；剛上任的多項行政命令，拜登也選擇在寬敞的國宴廳(State Dining Room)簽署，讓其他官員能夠保持距離。

此外拜登也要求任命他官員簽署道德保證書，不得收受說客以及遊說單位的贈禮。

而在官員陣容當中，不僅賀錦麗成為首位亞非裔和女性副總統，財政部長葉倫(Janet Yellen)為首位女性財長，奧斯丁(Lloyd Austin)則是第一位非裔國防部長，充分展現美國的種族多元性。

不過拜登要一改川普的極端路線，屆時政策立法上在國會將遭受共和黨議員，以及尋求大刀闊斧改革的自由派的強烈挑戰。

「就短時間來看，最近大家都冷靜了下來。」共和黨資深策士海伊( Doug Heye)說，未來拜登更能斬斷川普矢言要執行，卻未能完成的政策，「儘管這工作不容易。」