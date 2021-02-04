我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

拜登的白宮不一樣 帶嬰兒床進住 點名吃巧克力冰淇淋

編譯林育正／綜合3日電
拜登入主白宮後，白宮南草坪又有狗狗奔跑。(Getty Images)
拜登入主白宮後，白宮南草坪又有狗狗奔跑。(Getty Images)

拜登總統上任抵達白宮前，西廂辦公室入口處的警衛桌上放上了壓克力板，從小細節便可以看出，對新冠疫情的態度更加謹慎；防疫第一外，拜登夫婦還帶了一樣罕見的家具，便是給最小孫女，也就是杭特‧拜登(Hunter Biden)女兒睡的嬰兒床。

拜登執政下的政府，現階段看來不僅堅守社交距離，人事上更具多元性，行事風格也更有紀律，第一愛犬也回到了草坪上。

川普的前國家安全顧問波頓(John Bolton)就說：「這才叫正常；總統如果連白宮都管不好，那大概什麼事都做不好。」

現在的白宮南草坪有狗狗奔跑，看似再正常不過的媒體訪問，和以事實為導向的問答也回到了白宮；過去川普將媒體訪問當成一場場的個人秀，肆意離題，並且不斷以推特透過超高頻率的貼文搏版面。

相較之下，拜登的推特用宣導政策，有時也用輕鬆的話題，讓人看見他私底下的一面。他日前就特別澄清自己最愛的冰淇淋口味：「絕對是巧克力。」

而面對已有超過45萬人死亡的新冠肺炎的態度，更是拜登與川普的最大區別；川普初期不把疫情當一回事，甚至不戴口罩，造成他自己和多位白宮人員染疫。

但拜登不僅下令聯邦政府建築內必須戴口罩，在公開場合他和其他官員保持社交距離；剛上任的多項行政命令，拜登也選擇在寬敞的國宴廳(State Dining Room)簽署，讓其他官員能夠保持距離。

此外拜登也要求任命他官員簽署道德保證書，不得收受說客以及遊說單位的贈禮。

而在官員陣容當中，不僅賀錦麗成為首位亞非裔和女性副總統，財政部長葉倫(Janet Yellen)為首位女性財長，奧斯丁(Lloyd Austin)則是第一位非裔國防部長，充分展現美國的種族多元性。

不過拜登要一改川普的極端路線，屆時政策立法上在國會將遭受共和黨議員，以及尋求大刀闊斧改革的自由派的強烈挑戰。

「就短時間來看，最近大家都冷靜了下來。」共和黨資深策士海伊( Doug Heye)說，未來拜登更能斬斷川普矢言要執行，卻未能完成的政策，「儘管這工作不容易。」

拜登上任兩周，白宮有新氣象，顯得多元、有紀律，工作人員也須保持社交距離。圖為白宮...
拜登上任兩周，白宮有新氣象，顯得多元、有紀律，工作人員也須保持社交距離。圖為白宮的雪後景象。(路透)

拜登 川普 白宮

上一則

拜登中國團隊個個是菁英 但能否合作看這兩個人

下一則

移民申請積壓已逾38萬件 拜登政府消化也得花數年

延伸閱讀

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升
外交老手出掌中情局 拜登提名伯恩斯任CIA局長

外交老手出掌中情局 拜登提名伯恩斯任CIA局長
審慎用詞引發小騷動 國務院：拜登維持一中政策

審慎用詞引發小騷動 國務院：拜登維持一中政策
加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心

加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟