拜登：1400元紓困金 金額不能降 門檻可以升

拜登總統(左三)與副總統賀錦麗(左二)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。左四為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

國會眾院3日晚間以218對212票通過2021會計年度預算案，方便拜登 總統提出的1.9兆元紓困 方案立法能快速過關；參院要在本周稍晚表決同一版本的預算；國會的各委員會接下來會在2月16日之前，根據預算案指示，讓紓困方案於2月23日在眾院表決，此案接著將能在參院以50票，加上副總統行使的決勝票，強渡關山。

●眾院23日表決紓困案 民主黨 將在參院強渡關山

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，民主黨目前採取的協調程序(reconciliation)，允許以簡單多數決的方式推動法案，但開放共和黨參與，所以紓困方案仍可能略有變動。

這種做法讓民主黨得以處理拜登的紓困方案，卻毋須共和黨的支持。

●1400元金額不讓步「已對人民做出承諾」

拜登3日呼籲民主黨籍國會議員對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但同時透露願意接受調整，包括只針對收入較低的民眾發放1400元紓困現金支票，以爭取共和黨方面的支持；然而，知情人士透露，對於紓困支票的金額，拜登則堅持不能調降，理由是已經對人民做出承諾。

消息人士透露，拜登私下對民主黨籍國會議員指出，並未堅持紓困法案預算總數，只是希望法案規模當中能夠大手筆推出疫情紓困及「重振國家精神」。

拜登在電話中對眾院民主黨團成員說道：「今天我們國家有很多民眾日子過得很辛苦。我們必須拿出行動。我們必須迅速行動。」

●紓困資格可以調整「針對低收入民眾發放」

紓困現金支票方面，拜登說，承諾要為美國人民發放的1400元紓困現金，他將不會讓步，但願意調整發放的收入門檻資格，讓紓困支票針對較低收入民眾發放。

另外，拜登3日在白宮橢圓形辦公室與多位民主黨籍參院委員會主席開會時，一開場便對紓困法案獲得共和黨支持表示樂觀說，「我們將會贏得某些共和黨參議員的支持。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)3日稍晚指出，發放1400元紓困支票的收入門檻是否調整，拜登抱持開放態度，「這點一直都在討論中。」

部份民主黨籍國會議員指出，目前的紓困支票發放門檻過於寬鬆，就連疫情期間並未受到經濟重創的民眾也都收到支票；某些民主黨國會議員建議，應該針對年收入5萬元以下、夫妻合併報稅家庭年收入10萬元以下的民眾發放紓困支票即可。

共和黨國會議員則指出，國會剛在2020年12月通過大約9000億元的紓困法案，拜登現在又推出規模1.9兆紓困計畫，實在耗資過高。