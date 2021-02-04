我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

CDC說風險低：老師不打疫苗 學校也能安全重開

記者張聲肇／綜合報導
聯邦疾病防治中心3日表示，即使教師不打新冠疫苗，學校也可安全重開。圖為紐約市一小學的教師在校門口歡迎學生。(路透)
聯邦疾病防治中心3日表示，即使教師不打新冠疫苗，學校也可安全重開。圖為紐約市一小學的教師在校門口歡迎學生。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)3日表示，即使教師不打新冠疫苗，學校也可安全重開；但教職員反而擔心會在學校染疫。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky ）在白宮簡報新冠疫情時說，越來越多資料顯示，學校可安全重開，而且老師不一定要打疫苗才安全；她說：「教師接種疫苗不是學校安全重開的先決條件。」

白宮發言人莎奇稍後針對瓦倫斯基的說法表示，「這不是CDC的正式指南」，瓦倫斯基的意思是，針對教師是否應打疫苗，CDC還沒有發布正式的指南，也沒有說學校要安全重開，須先做好哪些工作。

CDC免疫諮詢委員會已經通過決議，把教師列為緊接健保一線員工及長照機構住民後的「重要前線人員」；但全美國接種疫苗的速度並不理想，教師恐怕一時難以「絕大多數接種完畢」。

去年幾乎一整年關閉，改為在家網路上課的教育體系面臨越來越大的壓力，必須恢復課堂授課，因為家長為了陪孩子在家，不得不放棄上班，造成另一類社會和經濟問題。

學校教職員則擔心，在人口密集的校園裡工作，染疫風險無疑會大增。

CDC元月底發布研究報告說，只要做好戴口罩、保持社交距離、改善通風等防疫工作，不論美國或其他國家，都沒有證據顯示，在校上課會增加病毒傳播的風險。

拜登政府計畫撥款1700億元給大學和各級學校，作為提高檢測能力等之用，讓學校可以重開。政府認為，檢測個人對病毒的陰或陽性反應，是控制病毒傳播的重要方法，但檢測資源不夠，已有的也沒好好運用。

瓦倫斯基曾說，病疫流行時，學校應該第一個重開，最後一個關閉。

拜登政府的白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，總統的政策很清楚，學校要盡速重開；「這表示，每一家學校都要有足夠的設備與資源安全地上課教學」。

CDC 疫苗 檢測

上一則

IBM用AI分析「寫作內容」 要抓出阿茲海默症前兆

下一則

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

延伸閱讀

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升
眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山

眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山
外交老手出掌中情局 拜登提名伯恩斯任CIA局長

外交老手出掌中情局 拜登提名伯恩斯任CIA局長
審慎用詞引發小騷動 國務院：拜登維持一中政策

審慎用詞引發小騷動 國務院：拜登維持一中政策

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟