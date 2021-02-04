CDC說風險低：老師不打疫苗 學校也能安全重開

聯邦疾病防治中心3日表示，即使教師不打新冠疫苗，學校也可安全重開。圖為紐約市一小學的教師在校門口歡迎學生。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )3日表示，即使教師不打新冠疫苗 ，學校也可安全重開；但教職員反而擔心會在學校染疫。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky ）在白宮簡報新冠疫情時說，越來越多資料顯示，學校可安全重開，而且老師不一定要打疫苗才安全；她說：「教師接種疫苗不是學校安全重開的先決條件。」

白宮發言人莎奇稍後針對瓦倫斯基的說法表示，「這不是CDC的正式指南」，瓦倫斯基的意思是，針對教師是否應打疫苗，CDC還沒有發布正式的指南，也沒有說學校要安全重開，須先做好哪些工作。

CDC免疫諮詢委員會已經通過決議，把教師列為緊接健保一線員工及長照機構住民後的「重要前線人員」；但全美國接種疫苗的速度並不理想，教師恐怕一時難以「絕大多數接種完畢」。

去年幾乎一整年關閉，改為在家網路上課的教育體系面臨越來越大的壓力，必須恢復課堂授課，因為家長為了陪孩子在家，不得不放棄上班，造成另一類社會和經濟問題。

學校教職員則擔心，在人口密集的校園裡工作，染疫風險無疑會大增。

CDC元月底發布研究報告說，只要做好戴口罩、保持社交距離、改善通風等防疫工作，不論美國或其他國家，都沒有證據顯示，在校上課會增加病毒傳播的風險。

拜登政府計畫撥款1700億元給大學和各級學校，作為提高檢測 能力等之用，讓學校可以重開。政府認為，檢測個人對病毒的陰或陽性反應，是控制病毒傳播的重要方法，但檢測資源不夠，已有的也沒好好運用。

瓦倫斯基曾說，病疫流行時，學校應該第一個重開，最後一個關閉。

拜登政府的白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，總統的政策很清楚，學校要盡速重開；「這表示，每一家學校都要有足夠的設備與資源安全地上課教學」。