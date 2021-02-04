加拿大開第一槍 把美極右團體「驕傲男孩」列恐怖組織

加拿大國決定將「驕傲男孩」(Proud Boys)列作恐怖組織。圖為其成員在公開場合抗爭。(Getty Images)

加拿大 聯邦政府3日更新恐怖組織名單，增加13個恐怖組織，其中包括上月衝擊美國 國會的極右翼激進組織「驕傲男孩」(Proud Boys)；加拿大也成為全球第一個將該組織列為恐怖組織的國家。

而美國會否跟隨加國決定將「驕傲男孩」列作恐怖組織，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，美國正審查國內的極端主義，審查完成後才會作出決定。

「驕傲男孩」總部設在美國，但卻是由加拿大人麥金尼斯(Gavin McInnes)於2016年共同創立。在加拿大政府的名單上，「驕傲男孩」被描述為是一個暴力的新法西斯主義組織，支持厭女性主義、伊斯蘭恐懼症、反猶太主義、反移民和白人至上主義意識形態，多次捲入街頭暴力活動。

加拿大政府相信，在上月衝擊美國國會的暴亂中，「驕傲男孩」成員發揮了「至關重要」的推動作用，因此下議院一致通過把它列入恐怖組織名單。

聯邦公安部長布萊爾(Bill Blair)表示，加拿大政府已經注意到，自2018年以來該組織的暴力活動不斷升級，愈來愈令人擔憂。

對於加拿大政府的決定，「驕傲男孩」主席塔里奧(Enrique Tarrio)形容為非常「荒謬」；他表示，加國政府並沒有提出證據，而是侵犯了言論自由。塔里奧批評加國政府是利用衝擊美國國會事情，來達到將「驕傲男孩」列為恐怖組織的目的；他估計加拿大有1000至1500名「驕傲男孩」成員。

加拿大公共安全部指出，如果安全情報部門在經過極為嚴格的調查後，發現有組織從事或協助恐怖活動，就會被列入恐怖組織名單。若僅僅是成員，不會被控犯罪，但若有實行暴力行為，則有可能會被控恐怖主義罪。捐款或鼓動他人為該組織工作，會視為資助恐怖組織，最高判監十年。

多倫多大學政治學教授懷斯曼(Nelson Wiseman)認為，杜魯多 政府率先將「驕傲男孩」定性，目的是與加拿大盛行的反川普情緒聯繫起來，如果川普贏得大選，杜魯多政府就不會有這個決定。