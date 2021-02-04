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罰？不罰？ 共和黨兩院領袖分歧 格林命運不明

編譯郭宣含／綜合3日電
新科眾議員瑪喬瑞‧格林命運如何？眾院將於4日表決是否將她踢出委員會。(Getty Images)
新科眾議員瑪喬瑞‧格林命運如何？眾院將於4日表決是否將她踢出委員會。(Getty Images)

國會山莊報(The Hill)報導，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)罕見二度涉入眾院爭議，使眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)進退兩難，加深兩人間的鴻溝；不過麥卡錫3日譴責新科眾議員瑪喬瑞‧格林的言論，但表示不會祭出懲罰。

眾院程序委員會3日下午開會，眾院將於4日表決是否將格林(Marjorie Taylor Greene)踢出委員會。

麥卡錫2日會晤格林，兩名共和黨人透露，眾院共和黨主導委員會(House Republican Steering Committee)2日晚間開會逾一個小時，但仍無共識。

麥卡錫3日上午尋求民主黨眾院領袖侯耶爾(Steny Hoyer)協助，但兩人並無結論；事後侯耶爾表示：「程序委員會3日下午會晤，眾院明日表決決議案。」

有線電視新聞網(CNN)報導，麥卡錫3日下午企圖粉飾其無所作為；一名共和黨員表示，麥卡錫會晤共和黨黨團時宣布，雖然他不會對格林採取懲罰行動，但他譴責格林過去有關校園槍擊、政治暴力和反猶太的陰謀論。

眾院將於4日表決，若格林遭踢出委員會，將成為歷來少數無加入委員會的議員之一；過去前例多是犯下刑事罪，但也有像格林這樣的極端人物。

此前麥康諾接連發布兩則聲明，一則譴責新進眾議員格林支持陰謀論與「匿名者Q」(QAnon)，另一則讚許莉茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)的領導，後者支持彈劾前總統川普。

這項罕見舉動加深共和黨兩院領袖的分歧，尤其此時共和黨人企圖團結對抗拜登總統的立法計畫。麥康諾施壓麥卡錫加入其行列，參院其他高層共和黨也支持黨內擺脫由格林代表的極端看法，重返錢尼支持的制度主義。

麥康諾和麥卡錫的分歧也反映出眾院不同的政治利益與權力結構；麥卡錫本身支持川普稱選舉遭盜走的不實指控，但麥康諾國會暴動前表示，若敗選黨僅靠指控就要扭轉選舉結果，美國將陷入「死亡螺旋」。

麥康諾認為川普、格林和匿名者Q的支持者太過極端，恐對共和黨2022年的選情極為不利；儘管如此，麥康諾2日否認與麥卡錫有嫌隙，稱兩人有不錯的合作關係。

共和黨 眾院 麥康諾

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