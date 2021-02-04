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南卡婦瘋信「匿名者Q」陰謀論 拜登就職後終醒悟

記者顏伶如／綜合報導
南卡一婦人頓悟多年來有如狂熱信奉的「匿名者Q」其實是層層謊言編織成的虛擬世界。(路透)
南卡一婦人頓悟多年來有如狂熱信奉的「匿名者Q」其實是層層謊言編織成的虛擬世界。(路透)

南卡羅來納州27歲婦人艾希莉‧范德比特(Ashley Vanderbilt)回憶，拜登就職典禮那天，她整個人陷入極度恐慌，因為擔心自己即將沒命，美國將被中國接管，她忙著要趕到學校把女兒接回家，避免女兒被中國抓走；只不過，范德比特深信的「大難臨頭」並未發生，前總統川普也沒在拜登就職典禮大規模逮人並押入關達納摩灣(Guantanamo Bay)，讓她突然頓悟多年來有如宗教狂熱般信奉的「匿名者Q」(QAnon)，其實只是層層謊言編織成的虛擬世界。

住在南卡羅來納州麥特爾海灘(Myrtle Beach)的范德比特告訴有線電視新聞網(CNN)，她成長在共和黨家庭，投票總是支持共和黨候選人，但並沒有積極參與政治，平常也沒有看或讀新聞的習慣。她說：「過去這四、五年裡，我們聽到的都是『不要看新聞』，因為那些都是『假新聞』。」

她原本在建築公司任職，新冠疫情爆發後失業；她說，失業在家的結果，有很多時間上網，大選之前無意間看到「匿名者Q」頻道的挺川及攻擊拜登短片，讓她從此墜進陰謀論深淵，不可自拔。

她說，根據「匿名者Q」的說法，雖然拜登贏得2020年大選，但就職典禮一定無法辦成，因為川普將宣布戒嚴，然後在拜登就職典禮當天大規模逮捕支持民主黨的好萊塢影星，押入關達納摩灣監獄。

然而，在1月20日就職典禮當天，范德比特看到川普搭乘空軍一號離開華府前往佛州棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部，拜登就職典禮順利舉行；她說，極度惶恐下，打電話給正在上班的母親求助，「我跟她說，我們很快就都會沒命，我們都會被中國接管，我也跟她說，我打算去學校把女兒接回家。」

她說，母親在電話中安慰說：「很顯然的，拜登當總統是上帝的意思，一切都會沒事的。」母親也說，政權輪替是很常見的是，只要有選舉，就可能換黨執政，沒什麼大不了的，不必去接孩子回家。

范德比特說，直到拜登就職典禮過後，她才開始醒悟自己在過去這段期間被謊言給迷惑。

CNN報導，范德比特過去兩周在抖音發表多支短片，訴說自己誤信陰謀論的心路歷程，希望幫助仍然執迷不悟的「匿名者Q」支持者看清真相。

南卡一婦人頓悟多年來有如狂熱信奉的「匿名者Q」其實是層層謊言編織成的虛擬世界。(...
南卡一婦人頓悟多年來有如狂熱信奉的「匿名者Q」其實是層層謊言編織成的虛擬世界。(Getty Images)

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