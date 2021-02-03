世界首富貝佐斯交棒 賈西接任亞馬遜CEO

亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯。(美聯社)

亞馬遜 (Amazon)2日宣布，貝佐斯 (Jeff Bezos)將在第三季轉任執行主席，原執行長(CEO)職務將由亞馬遜網路服務(AWS)53歲執行長賈西(Andy Jassy)接任；自從亞馬遜1994年於華盛頓州車庫創立以來，這是該科技巨擘領導階層最重大的變化。

「就跟我仍會跳著舞進辦公室一樣，我很期待這次的交接。」57歲的貝佐斯2日致信給亞馬遜全體員工表示，未來擔任執行主席後，將把精力和注意力放在新產品、初步計畫和其他熱忱上。

「擔任亞馬遜執行長責任深重，而且耗時耗力。」貝佐斯寫道：「當你背負如此責任，很難將注意力放在任何其他事務上。」

亞馬遜財務長歐薩夫斯基(Brian Olsavsky)2日表示，貝佐斯哪裡也不會去，這波變動只不過是結構重整；董事會幾乎每年都在討論接班計畫，從公司領導層與結構可見一二。

亞馬遜宣布領導層大異動之際，也公布創下其新高的第四季財報，營收 大漲44%至1255億6000萬元，利潤比去年同期成長逾兩倍，這是亞馬遜單季營收首次突破1000億元。

貝佐斯領導亞馬遜20餘年間備受業界敬重，並成為世界首富，儘管他在1月初遭特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)一度超越；貝佐斯在1994年離開華爾街工作，成立線上書商亞馬遜，當時多數美國人尚無電腦，亞馬遜排除萬難顛覆出版界，以及後來的物流也與廣告業，並大獲成功。

貝佐斯卸任執行長是近年科技業最新的領導層交棒；谷歌共同創辦人在2019年退出母公司Alphabet領導層，蘋果和微軟創辦人也都已交棒後繼者。

雖然去年春季新冠疫情使得電子商務需求大增，貝佐斯重新執掌每日業務，但許多內圈人士表示，過去幾年貝佐斯的角色已逐漸類似執行主席，早上10時前不開會，傍晚5時前做完所有重要決策；許多亞馬遜員工表示，從未在公司看過貝佐斯。

貝佐斯2016年開始將日常業務管理工作交給全球消費者業務執行長威爾克(Jeff Wilke)；賈西自2000年代初期成為貝佐斯的「影子」，陪伴貝佐斯出席會議和出差，並為雲端業務AWS打下基礎。

貝佐斯在2013年買下華盛頓郵報(WP)，也曾表示要一年花10億元在旗下航太公司藍源(Blue Origin)。

貝佐斯個人生活也經歷重大變化，他在2019年與前妻離婚，更被國家詢問報(National Enquirer)披露貝佐斯發生婚外情；同時亞馬遜也面臨前所未見的審查，司法部、聯邦貿易委員會(FTC)、歐盟等其他監管機構，紛紛調查亞馬遜是否違反競爭法。