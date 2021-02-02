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CBO料今年美經濟增長4.6% 「沒拜登紓困支持也行」

編譯林育正／綜合1日電

國會預算處(CBO)1日發布未來10年預測報告，預期美國經濟今年將成長4.6%，並在未來10年持續攀升；失業率也預計從去年底的6.8%在今年下降至5.3%，不過要等到2024年，才能恢復至疫情前的水準。

國會去年12月通過9000億元的紓困方案，預期將推升今年的國內生產總值(GDP)達1.5%，但也為2021年與2022年，分別增加7740億元與980億元的的赤字。

雖然國內生產總值復甦，但報告指出就業市場將呈現緩步，將等到民眾消費能力恢復，雇主才願意重新增聘員工。國會預算處報告估計，今年每個月平均將增加52萬1000個工作機會，2022年稍微趨緩，每個月增加14萬5000個職缺。

全美經濟遭受新冠肺炎疫情強烈衝擊，導致近千萬人失業，經濟緊縮3.5%，目前政府已投入4兆元穩定經濟與協助民眾生計。不過國會預算處這份報告，排除了拜登總統下一波力推的1兆9000億元振興方案。

此報告一出，也讓民主黨與共和黨對於拜登的1兆9000億元振興方案有不同看法，接下來將有更多討論空間。拜登的支持者認為，就業市場需要三年才得以恢復，因此需要更多經濟援助；但共和黨議員則認為，既然整體經濟規模將在今年中便能恢復至疫情前水準，應減少紓困支出。

最新的經濟預測報告，較去年7月的預測更為樂觀，「經濟衰退程度優於預期，且第一階段的復甦力道更強，速度更快。」而且在日後，美國將迎來1999年以來最強勢的經濟成長，隨後成長將趨於平緩，成長率約為1.7%。

不過國會預算處也表示，疫苗接種速度和變種病毒讓預測報告存在高度不確定性；但疫苗接種速度越快，將有利就業市場與經濟復甦。

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