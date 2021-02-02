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拜登1400元紓困支票 白宮現分歧

記者顏伶如／綜合報導

拜登總統發放1400元紓困現金支票給民眾的提案，連白宮內部都有不同意見，部分幕僚不禁私下討論該如何落實拜登的競選政見。

彭博新聞引述三名消息人士報導，白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)顧問海瑟‧鮑詩依(Heather Boushey)、白宮國家經濟會議(National Economic Council)副主席卡明(David Kamin)，均已針對1400元紓困支票金額及發放支票的年收入標準表達疑慮。

知情人士說，鮑詩依等幕僚擔心的是，這波紓困支票發放將動用龐大預算，將導致拜登疫情紓困計畫的其他優先項目，以及對各州及地方政府的援助面臨經費不足的窘境。

被問到白宮內部是否出現歧見，白宮經濟顧問委員會顧問柏恩斯坦(Jared Bernstein)1日接受MSNBC新聞頻道訪問時說：「我們的槳都在水裡朝著相同方向划。」

十位共和黨籍聯邦參議員已於1月31日聯名致函拜登，提議以6000億元縮減版紓困法案取代拜登的規模1兆9000億元疫情經濟紓困法案，具體項目則包括將紓困支票金額降低為1000元；拜登1日也會見了這些議員。

發放紓困支票的提議在華府受到高度歡迎，拜登在1月初曾說，如果喬治亞州兩席參議員複選都由民主黨候選人勝出，紓困支票將可以「馬上」寄發。然而，相隔約一個月後，如今紓困支票的規模已成為爭議焦點。

對於拜登來說，由於已對選民做出承諾，縮減紓困支票金額幾乎是行不通的，現在必須說到做到，否則就要承擔後果。

彭博新聞報導，外傳紓困法案可能化整為零，讓疫苗與病毒檢測提供的部分先行在國會過關，但拜登資深幕僚群已經否認。

非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)估計，1400元紓困支票的發放將讓國家赤字增加4650億元。

紓困 支票 拜登

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