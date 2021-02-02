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周末大換律師團隊 川普今須回應彈劾案

編譯郭宣含／綜合1日電
前總統川普被彈劾案9日將在國會參院審理，川普須在2日前回應彈劾控罪，眾院民主黨人將針對彈劾案提出審前簡報，並同樣在2日前說明是否傳喚證人。(Getty Images)
前總統川普被彈劾案9日將在國會參院審理，川普須在2日前回應彈劾控罪，眾院民主黨人將針對彈劾案提出審前簡報，並同樣在2日前說明是否傳喚證人。(Getty Images)

前總統川普彈劾律師團隊周末大換血，改由曾引發爭議的卡斯特(Bruce Castor)和肖恩(David Schoen)擔任主要辯護律師，他們僅剩一周時間準備9日開始的審判；卡斯特曾拒控喜劇明星「天才老爹」比爾寇斯比(Bill Cosby)犯下性侵案，肖恩曾任川普前競選顧問史東(Roger Stone)律師，並質疑淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)遭謀殺。

川普必須在2日前回應彈劾控罪，但他周末才大換律師團隊；眾院民主黨人將針對彈劾案提出審前簡報，並同樣在2日前說明是否傳喚證人，這是去年彈劾案的火花亮點。

多數共和黨參議員反對此彈劾控罪，少數人支持彈劾川普，但更多人認為國會無權彈劾卸任總統，而且將影響美國團結。

川普新委任的兩名律師經手不少知名案件。卡斯特是著名的賓州律師，曾為蒙哥馬利郡(Montgomery County)地方檢察官，多年前曾拒控寇斯比性侵案；在卡司特敗訴後，他怪罪寇斯比的一名女性受害人害他敗訴，並對該名女性提告。

在審理卡司特案件時，寇斯比律師曾表示，卡斯特2005年私下承諾寇斯比免罪；一名法官反駁此說法，最後寇斯比被判刑三到十年刑期。

川普團隊表示，辯護律師將著重在彈劾案的憲法問題；肖恩表示，他打算攻擊「被當成武器使的彈劾程序」，並主張彈劾卸任總統違憲。

肖恩1月31日告訴華盛頓郵報：「我不會提出選舉舞弊論，這不是彈劾案的重點。」

肖恩是亞特蘭大的民權與刑事律師，最近曾代表史東案件；史東是川普老友兼顧問，他去年11月被宣判七項控罪，包括對國會說謊、賄賂證人，以及妨礙眾院調查川普陣營是否串通俄羅斯在2016年大選中勝出。

肖恩也曾在艾普斯坦死前與其會晤，並公開反駁艾普斯坦在監獄自殺的報導，主張艾普斯坦可能遭謀殺。

彈劾 川普 眾院

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