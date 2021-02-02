川普遭2度彈劾「吸金力不減」 仍募款進帳逾3000萬

前總統川普即將面臨參院第二次彈劾審判，儘管如此，他吸金能力仍超強，2020年最後幾周募款進帳逾3000萬元，讓他用於支持其他政治人物，或旅費與人員開銷。(路透)

前總統川普 即將面臨參院第二次彈劾審判，儘管如此，他仍有一定的吸金能力；資料顯示，2020年最後幾周募款進帳超過3000萬元，讓他用於支持其他政治人物，或旅費與人員開銷；而拜登總統的國安團隊將審查川普是否應繼續獲得情資簡報。

川普的在敗選後成立的政治行動委員會「拯救美國 」(Save America)，以「守護選舉」名義持續募款，目前握有3110萬元現金。雖然將面臨彈劾審判，但他仍企圖鞏固自己在政壇與共和黨 內的影響力。

雖然聯邦政府對於政治行動委員會的開銷有所規範，但監察組織警告，大筆款項可能成為政客的基金；川普不久後將面臨第二次彈劾審判，恐將有大筆法律費用開銷。

2020年最後幾周，「拯救美國」的開銷不多，但川普競選委員會的支出達數百萬元，包括440萬元的法律服務費支付給20多家法律事務所，以及超過500萬元的廣告費用，被列為重新計票支出。

川普要延續在政壇與共和黨的影響力，仍有不少資金可運用；2021年初，他的競選帳戶還有1070萬元現金，以及270萬元的負債；與共和黨全國委員會、川普競選委員會和「拯救美國」一同運作的聯合募款委員會「讓美國再次偉大委員會」，也還有5980萬元，一部分資金日後將併入「拯救美國」。

目前「拯救美國」被視為是川普日後強勢回歸的基礎建設，川普上周和眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)會面後，「拯救美國」透過聲明表示：「川普總統目前的聲勢北過去還要壯大，他的背書更是史上最強。」麥卡錫也向外界表示，川普有意在2022年為共和黨眾議員和參議員的選戰背書。

不僅如此，「拯救美國」更成為川普對付不忠誠共和黨同志的武器；眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)投票贊成彈劾川普，「拯救美國」便發布民調，指稱反川普的態度將危及她日後的選情。

而總統卸任後仍有權聽取情資簡報，不過民主黨人士與前川普政府官員卻警告川普有洩漏情報機密，甚至販售圖利的危險；因此拜登政府已展開審查，有可能不允許他獲得情報簡報。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「審查已正在進行。」

曾任川普政府國家情報副總監的蘇‧戈登(Sue Gordon)近期也透過媒體社論，表態川普不應獲得情報簡報，「他對意圖不軌的人士毫無招架抵禦的能力。」